HandwerksprÃ¤sident kritisiert Brandmauer-Debatte

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, hÃ¤lt die aktuelle Diskussion Ã¼ber eine Brandmauer zur AfD fÃ¼r eine Sache der Politik, nicht die von WirtschaftsverbÃ¤nden.



Dittrich warnte beim TV-Sender "Welt" aber vor Populismus und mahnte eine Reihe von Werten an, die es einzuhalten gelte und welche die deutsche Wirtschaft stark machten - darunter Integration, Vielfalt, Weltoffenheit und Treue zum Grundgesetz. "Als Vertreter der Wirtschaft haben wir Ã„quidistanz zu allen Parteien den identischen Abstand zu halten. Wir sind keine Partei als Handwerk, wir sind eine Gesellschaftsgruppe. Und selbstverstÃ¤ndlich gibt es innerhalb des Handwerks als Beispiel WÃ¤hler aller Bereiche. Aber wir mÃ¼ssen uns darauf einigen: Was ist die Aufgabe der Wirtschaft?"



Und dazu gehÃ¶re eine klare Haltung der Integration, der Vielfalt und der Innovation. Und nicht die Frage, welche Partei welche Punkte bediente. Die Diskussion Ã¼ber "eine Brandmauer, die im ParteiengefÃ¼ge vermutlich gut ist", sei nicht das Anliegen von WirtschaftsverbÃ¤nden. "Das ist nicht die Aufgabe von Wirtschaftsvertretung, Ã¼ber politische Brandmauern zu entscheiden. Wir haben zu schauen: Wer steht fÃ¼r die Wirtschaft, was wird dafÃ¼r getan? Und wir haben zu brandmarken, wenn Populismus der Wirtschaft schadet."



Verfassungstreue ist fÃ¼r Dittrich eine unverhandelbare Basis fÃ¼r die Wirtschaft in Deutschland. Ob die AfD das Grundgesetz missachtet oder nicht, hÃ¤lt Dittrich aber fÃ¼r keinen PrÃ¼fauftrag an WirtschaftsverbÃ¤nde: "Wenn die Gesellschaft feststellt, dass es Parteien gibt, die das Grundgesetz verletzen, dann mÃ¼ssen sie verboten werden. Das ist aber nicht Auftrag der Wirtschaft, das kÃ¶nnen wir nicht leisten. Da muss der Verfassungsschutz und mÃ¼ssen die Organe ran, die da von Ahnung haben, das kann nicht uns zugeschoben werden."



Insgesamt hÃ¤lt Dittrich Populismus fÃ¼r ein Problem - nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch gesellschaftlich: "Der Populismus ist weltweit auf dem Vormarsch. Ich interpretiere es so, dass viele Menschen Angst haben und glauben, dass in der einfachen Antwort die LÃ¶sung liegt. Ich mÃ¶chte nicht, dass wir uns ablenken lassen vom Populismus, sondern dass wir uns wieder einigen." Das Land sei stark und groÃŸ geworden durch KreativitÃ¤t, Vielfalt, Innovation und Weltoffenheit. Es stehe auf den Grundfesten des Grundgesetzes.



"Und das mÃ¶chte ich fÃ¼r das Handwerk auch sagen: Wir stehen auf den Grundfesten unseres Grundgesetzes - und jeder, der das attackiert, der Weltoffenheit und Vielfalt nicht mehr in den Blick nimmt, der Europa attackiert, handelt nicht im Sinne der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Handwerks." Das mÃ¼sse Konsens sein - und dann brauche man nicht lange darÃ¼ber diskutieren, dass man als Mitte der Gesellschaft miteinander sich Gedanken machen mÃ¼sse, wie man die Ã„ngste der Menschen betrachte. "Ich habe keine Lust, dass wir den Populisten die Diskussion Ã¼berlassen."

