Nach einem schweren Verkehrsunfall auf einer LandstraÃŸe in Nordrhein-Westfalen mit einem umgekippten Lastwagen ist ein schwer verletzter Jugendlicher gestorben. Der 17-JÃ¤hrige hatte als Beifahrer in einem Auto gesessen, das an einer Kreuzung mit dem Lastwagen zusammengestoÃŸen war, wie die Polizei in Neuss am Dienstag mitteilte. Der Lastwagen kippte in Folge des ZusammenstoÃŸes auf das Auto.Â
Die 50-jÃ¤hrige Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt, sie liegt weiter in einem Krankenhaus. Ihr 17-jÃ¤hriger Sohn starb am Montag an seinen Verletzungen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der LandstraÃŸen 361 und 381 in Korschenbroich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Erkenntnisse zur Unfallursache lagen laut Polizei noch nicht vor.
Brennpunkte
Lkw kippt auf Auto: 17-JÃ¤hriger stirbt nach Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 25. November 2025, 14:58 Uhr
