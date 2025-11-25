Autofahrer raste in FuÃŸballfans in Liverpool: Prozessauftakt

Polizisten am Tatort

Weil er bei der Meisterschaftsparade des FC Liverpool mit seinem Auto in eine Menge feiernder FuÃŸballfans gefahren war, muss sich ein Brite seit Dienstag vor Gericht verantworten. Der 54-JÃ¤hrige ist unter anderem wegen schwerer KÃ¶rperverletzung, Unruhestiftung und gefÃ¤hrlicher Fahrweise angeklagt. Bei dem Vorfall im Mai waren nach Polizeiangaben 134 Menschen verletzt worden. Angeklagt ist Paul D. wegen schwerer KÃ¶rperverletzung in 29 FÃ¤llen, das jÃ¼ngste Opfer war damals ein halbes Jahr alt.



Bei Prozessauftakt am Dienstag vergrub Paul D. sein Gesicht in den HÃ¤nden und wischte sich TrÃ¤nen ab, wÃ¤hrend die Geschworenen ausgewÃ¤hlt wurden. Er weist die gegen ihn erhobenen VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. Nach der Auswahl der Geschworenen wurde der Prozess auf Mittwoch vertagt, dann soll die Beweisaufnahme beginnen.Â



Laut den Ermittlungen war D. am 26. Mai in eine Menge von Fans gefahren, die sich auf den Heimweg von der Siegesparade des FC Liverpool nach dem Gewinn der englischen Premier League machten. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus. Die HintergrÃ¼nde des Vorfalls sind bislang unklar.



Nach Polizeiangaben war D. hinter einem Krankenwagen eine fÃ¼r den normalen Verkehr gesperrte StraÃŸe entlanggefahren und in die Menge hineingesteuert. Vier Menschen, darunter ein Kind, wurden unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Wagen damals anheben, um sie zu befreien.