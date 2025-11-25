EU-Kommission gibt trotz zu hoher Neuverschuldung grÃ¼nes Licht fÃ¼r deutschen Haushalt

Die EU hat ihre Schuldenregeln erst kÃ¼rzlich Ã¼berarbeitet

Die EU-Kommission hat trotz einer absehbaren Neuverschuldung oberhalb der zulÃ¤ssigen Quote grÃ¼nes Licht fÃ¼r den deutschen Haushalt fÃ¼r 2025Â gegeben. Das Ãœberschreiten der Neuverschuldung von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sei "vollstÃ¤ndig durch den Anstieg der Verteidigungsausgaben" zu erklÃ¤ren und daher durch die sogenannte nationale Ausnahmeklausel gedeckt, erklÃ¤rte die Kommission am Dienstag. Es werde daher kein Defizitverfahren gegen Deutschland erÃ¶ffnet.Â



In der jÃ¤hrlichen Bewertung der nationalen HaushaltsplÃ¤ne durch die EU-Kommission wird eine Neuverschuldung Deutschlands in HÃ¶he von 3,1 Prozent des BIP vorhergesagt. Damit verstÃ¶ÃŸt Berlin eigentlich gegen die EU-Schuldenregeln, denn die Maastricht-Kriterien der EU erlauben nur eine Neuverschuldung von maximal drei Prozent und eine Gesamtverschuldung von maximal 60 Prozent.Â



Die EU hatte ihre Schuldenregeln jedoch erst kÃ¼rzlich Ã¼berarbeitet. Die Ausnahmeklausel im erneuerten StabilitÃ¤ts- und Wachstumspakt ist Teil des WiederaufrÃ¼stungsplans fÃ¼r die EU. Sie ist auf vier Jahre befristet und ermÃ¶glicht FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Verteidigungsausgaben in HÃ¶he von 1,5 Prozent des BIP.



Auch der Bundeshaushalt 2026 Ã¼bersteigt die eigentlich zulÃ¤ssige Neuverschuldung. Doch auch hier entspreche das prognostizierte Defizit von vier Prozent "angesichts der FlexibilitÃ¤t, die durch die nationale Ausnahmeklausel gewÃ¤hrt wird", den Empfehlungen des Rats der EU-LÃ¤nder, heiÃŸt es in der EinschÃ¤tzung der Kommission.Â



Gegen Finnland empfiehlt die EU-Kommission hingegen ein Defizitverfahren einzuleiten. Das Ãœberschreiten der Drei-Prozent-Grenze bei der Neuverschuldung sei "nur teilweise" durch die ErhÃ¶hung der Verteidigungsausgaben zu erklÃ¤ren, heiÃŸt es in der BegrÃ¼ndung. Die Kommissionsprognose sagt fÃ¼r Finnland eine Neuverschuldung von 4,5 Prozent des BIP im Jahr 2025 und von vier Prozent 2026 voraus.Â



Derzeit laufen bereits Defizitverfahren gegen neun EU-LÃ¤nder: Ã–sterreich, Frankreich, Italien, Ungarn, Malta, Polen, Slowakei, Belgien und RumÃ¤nien. Die meisten dieser LÃ¤nder sind nach Angaben der EU-Kommission auf einem guten Weg, ihr jÃ¤hrliches Defizit unter die HÃ¶chstmarke von drei Prozent zu drÃ¼cken.