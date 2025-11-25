Wirtschaft

Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

  • AFP - 25. November 2025, 14:00 Uhr
Bild vergrößern: Klingbeil: AfD ist arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei
Lars Klingbeil
Bild: AFP

Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als 'arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei' bezeichnet.

Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei" bezeichnet. Die AfD "schadet unserem Land", sagte Klingbeil am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Den Arbeitgebern bot er GesprÃ¤chsbereitschaft an: Sie sollten bei Problemen bei ihm oder Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) anrufen.

"Da erwarte ich, dass wir strittig reden Ã¼ber den richtigen Weg", fuhr er fort. "Aber den mÃ¼ssen wir in der demokratischen Mitte finden."

Im Oktober hatte der Verband der Familienunternehmer zu seinem Parlamentarischen Abend in Berlin erstmals auch AfD-Vertreter eingeladen. DafÃ¼r hob der Verband laut VerbandsprÃ¤sidentin Marie-Christine Ostermann ein bis dahin auf Bundesebene geltendes "Kontaktverbot" auf. Die Deutsche Bank kÃ¼ndigte daraufhin laut "Handelsblatt" einen Vertrag fÃ¼r kÃ¼nftige Veranstaltungen der Familienunternehmer in ihrer Berliner ReprÃ¤sentanz.

Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, kritisierte die daraufhin entbrannte Debatte. WirtschaftsverbÃ¤nde seien nicht fÃ¼r die Diskussion um eine Brandmauer zustÃ¤ndig, sagte er dem Sender Welt TV. "Wir haben zu schauen: Wer steht fÃ¼r die Wirtschaft, was wird dafÃ¼r getan? Und wir haben zu brandmarken, wenn Populismus der Wirtschaft schadet."

Zugleich mahnte er Verfassungstreue an. "Dieses Land steht auf den Grundfesten des Grundgesetzes", sagte Dittrich. "Und das mÃ¶chte ich fÃ¼r das Handwerk auch sagen: Wir stehen auf den Grundfesten unseres Grundgesetzes - und jeder, der das attackiert, der Weltoffenheit und Vielfalt nicht mehr in den Blick nimmt, der Europa attackiert, handelt nicht im Sinne der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Handwerks."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eine

    Mehr
    HandwerksprÃ¤sident kritisiert Brandmauer-Debatte
    HandwerksprÃ¤sident kritisiert Brandmauer-Debatte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, hÃ¤lt die aktuelle Diskussion Ã¼ber eine Brandmauer zur AfD fÃ¼r eine

    Mehr
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    VerbraucherschÃ¼tzer: SchnÃ¤ppchen zum Black Friday sind oft
    VerbraucherschÃ¼tzer: SchnÃ¤ppchen zum Black Friday sind oft "Mogelpackung"
    Leichenfund in Wohnung in Bruchsal: TatverdÃ¤chtiger Mitbewohner soll in Psychiatrie
    Leichenfund in Wohnung in Bruchsal: TatverdÃ¤chtiger Mitbewohner soll in Psychiatrie
    Sieben Jahre Haft fÃ¼r Totschlag an Ehefrau in Baden-WÃ¼rttemberg
    Sieben Jahre Haft fÃ¼r Totschlag an Ehefrau in Baden-WÃ¼rttemberg
    Ermittler ziehen Bilanz: 300 scharfe Schusswaffen in Waffenarsenal in Remscheid
    Ermittler ziehen Bilanz: 300 scharfe Schusswaffen in Waffenarsenal in Remscheid
    Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan: Taliban melden zehn Tote bei Angriffen
    Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan: Taliban melden zehn Tote bei Angriffen
    Bas kritisiert Streit um Sozialstaatsreform:
    Bas kritisiert Streit um Sozialstaatsreform: "Hat Vertrauen zerstÃ¶rt"
    Gerichtsvollzieher im Saarland im Dienst getÃ¶tet
    Gerichtsvollzieher im Saarland im Dienst getÃ¶tet

    Top Meldungen

    Befragung: Paketzusteller erleben deutlich mehr Belastungen als andere Berufe
    Befragung: Paketzusteller erleben deutlich mehr Belastungen als andere Berufe

    Starke kÃ¶rperliche Anstrengungen, viel Stress und groÃŸe Angst vor Armut in der Rente: Die Belastung und Unzufriedenheit in der Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) ist einer

    Mehr
    Pflegemindestlohn steigt 2026 und 2027 um je 2,6 Prozent
    Pflegemindestlohn steigt 2026 und 2027 um je 2,6 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Pflegemindestlohn soll im Juli 2026 um 2,6 Prozent erhÃ¶ht werden und im Juli 2027 um weitere 2,6 Prozent steigen, bei einer Laufzeit von 27

    Mehr
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal

    Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal knapp einer technischen Rezession entgangen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestÃ¤tigte am Dienstag seine erste SchÃ¤tzung

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts