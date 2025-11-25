Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

Lars Klingbeil

Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei" bezeichnet. Die AfD "schadet unserem Land", sagte Klingbeil am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Den Arbeitgebern bot er GesprÃ¤chsbereitschaft an: Sie sollten bei Problemen bei ihm oder Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) anrufen.



"Da erwarte ich, dass wir strittig reden Ã¼ber den richtigen Weg", fuhr er fort. "Aber den mÃ¼ssen wir in der demokratischen Mitte finden."



Im Oktober hatte der Verband der Familienunternehmer zu seinem Parlamentarischen Abend in Berlin erstmals auch AfD-Vertreter eingeladen. DafÃ¼r hob der Verband laut VerbandsprÃ¤sidentin Marie-Christine Ostermann ein bis dahin auf Bundesebene geltendes "Kontaktverbot" auf. Die Deutsche Bank kÃ¼ndigte daraufhin laut "Handelsblatt" einen Vertrag fÃ¼r kÃ¼nftige Veranstaltungen der Familienunternehmer in ihrer Berliner ReprÃ¤sentanz.



Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, kritisierte die daraufhin entbrannte Debatte. WirtschaftsverbÃ¤nde seien nicht fÃ¼r die Diskussion um eine Brandmauer zustÃ¤ndig, sagte er dem Sender Welt TV. "Wir haben zu schauen: Wer steht fÃ¼r die Wirtschaft, was wird dafÃ¼r getan? Und wir haben zu brandmarken, wenn Populismus der Wirtschaft schadet."



Zugleich mahnte er Verfassungstreue an. "Dieses Land steht auf den Grundfesten des Grundgesetzes", sagte Dittrich. "Und das mÃ¶chte ich fÃ¼r das Handwerk auch sagen: Wir stehen auf den Grundfesten unseres Grundgesetzes - und jeder, der das attackiert, der Weltoffenheit und Vielfalt nicht mehr in den Blick nimmt, der Europa attackiert, handelt nicht im Sinne der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Handwerks."