Pflegemindestlohn steigt 2026 und 2027 um je 2,6 Prozent

Seniorin mit Helferin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Pflegemindestlohn soll im Juli 2026 um 2,6 Prozent erhÃ¶ht werden und im Juli 2027 um weitere 2,6 Prozent steigen, bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Darauf hat sich die Pflegekommission geeinigt, in der Gewerkschaft und Arbeitgeber vertreten sind.



"Wir wollten beim Pflegemindestlohn Anschluss halten an die Einstiegsstufen fÃ¼r die Pflege im Tarifvertrag fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst, dem TVÃ¶D", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia BÃ¼hler. "Dazu waren die Arbeitgeber partout nicht bereit." Die kÃ¼nftigen Werte des Pflegemindestlohns seien weit weg von einer leistungsgerechten VergÃ¼tung dieser oft harten und gesellschaftlich so sinnvollen TÃ¤tigkeit.



"Wir mussten sogar Verschlechterungen gegenÃ¼ber der bisherigen Verordnung abwehren", fÃ¼gte BÃ¼hler hinzu. Der Pflegemindestlohn stelle jedoch die einzig einklagbare VergÃ¼tungshÃ¶he dar, wenn es keinen Tarifvertrag gebe. Deshalb habe Verdi nach AbwÃ¤gung der Alternative "schweren Herzens" diesem Kompromiss zugestimmt.



Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bezeichnete es unterdessen als "gutes Signal", dass sich die Pflegekommission fÃ¼r die kommenden beiden Jahre auf hÃ¶here MindestlÃ¶hne in der Pflege verstÃ¤ndigt hat. "UnabhÃ¤ngig von dieser Entscheidung haben sich die LÃ¶hne fÃ¼r Pflege- und BetreuungskrÃ¤fte in den vergangenen Jahren bereits spÃ¼rbar verbessert: Sie erhalten in den Pflegeeinrichtungen fÃ¼r ihre anspruchsvolle berufliche TÃ¤tigkeit durchschnittlich bereits wesentlich hÃ¶here LÃ¶hne auf Tarifniveau, als von der Pflegekommission nun festgelegt."



Laut Empfehlung der Pflegekommission steigt die Lohnuntergrenze fÃ¼r PflegehilfskrÃ¤fte von aktuell 16,10 Euro zum 1. Juli 2026 auf 16,52 Euro und zum 1. Juli 2027 auf 16,95 Euro pro Stunde. PflegekrÃ¤fte mit mindestens einjÃ¤hriger Ausbildung, die derzeit 17,35 Euro verdienen, erhalten ab 1. Juli 2026 einen Stundenlohn von 17,80 Euro, ab 1. Juli 2027 von 18,26 Euro. Der Mindestlohn fÃ¼r Pflegefachpersonen steigt von aktuell 20,50 Euro zum 1. Juli 2026 auf 21,03 Euro und zum 1. Juli 2027 auf 21,58 Euro pro Stunde.

