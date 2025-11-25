Wirtschaft

Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September

  • AFP - 25. November 2025, 09:22 Uhr
Bild vergrößern: Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September
Bauarbeiterhelm
Bild: AFP

Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat im September deutlich mehr neue AuftrÃ¤ge verzeichnet als im Vormonat. Der Auftragseingang stieg um 7,7 Prozent, getragen von GroÃŸauftrÃ¤gen.

Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat im September deutlich mehr neue AuftrÃ¤ge verzeichnet als im Vormonat. Der Auftragseingang stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag um 7,7 Prozent, getragen von GroÃŸauftrÃ¤gen. Im Hochbau betrug der Anstieg demnach 1,7 Prozent, im Tiefbau 13,2 Prozent.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich ergibt sich fÃ¼r Juli bis September ein Anstieg um 4,0 Prozent im Vergleich zu den vorherigen drei Monaten. Beim Hochbau liegt das Plus hier bei 3,5 Prozent und beim Tiefbau bei 4,5 Prozent. Im Vergleich zum September 2024 stieg der Auftragseingang preisbereinigt um 20,7 Prozent.

Die Bauwirtschaft hob vor allem den starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat hervor. Dies sei zum Teil zwar auf einen Basiseffekt zurÃ¼ckzufÃ¼hren, weil es im September 2024 stark bergab gegangen war, erklÃ¤rte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Verbands der Bauindustrie, Tim-Oliver MÃ¼ller. Doch "nach Monaten des AbwÃ¤rtstrends" gebe es nun "endlich erste positive Nachrichten".Â 

Auch Felix Pakleppa, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, sieht "Licht am Bauhorizont". Die Nachfrage scheine "endlich wieder etwas Tritt zu fassen, Bauinvestitionen werden insgesamt mehr angeschoben". Im Wohnungs- und Gewerbehochbau habe es in den vergangenen Monaten bereits Bewegung gegeben, nun seien im Wirtschaftstiefbau viele GroÃŸprojekte fÃ¼r Schienennetze, Ã–PNV, Stromleitungen, und FernwÃ¤rme dazugekommen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen

    Die Zulassungen von Neuwagen in der EU sind im Oktober den vierten Monat in Folge gestiegen. 916.600 Autos wurden neu zugelassen - 5,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der

    Mehr
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt

    Rainer Dulger ist als PrÃ¤sident der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA) wiedergewÃ¤hlt worden. Die Mitgliederversammlung der BDA habe ihm in Berlin "in

    Mehr
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen

    Der AutozuliefererÂ Continental will weltweit jÃ¤hrlich 150 Millionen Euro in der Sparte Contitech einsparen und dafÃ¼r ab 2026 vor allem in Hannover Stellen streichen. Die

    Mehr
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Razzia in vier BundeslÃ¤ndern wegen Bombendrohungen
    Razzia in vier BundeslÃ¤ndern wegen Bombendrohungen
    Bundestag beginnt abschlieÃŸende Beratungen Ã¼ber Haushalt 2026
    Bundestag beginnt abschlieÃŸende Beratungen Ã¼ber Haushalt 2026
    Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen
    Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen
    MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen
    MehrjÃ¤hrige Haftstrafen wegen Millionenbetrugs mit staatlichen Coronahilfen
    Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen
    Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen
    Statistik: Zahl der Verkehrstoten im September leicht gestiegen
    Statistik: Zahl der Verkehrstoten im September leicht gestiegen

    Top Meldungen

    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal

    Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal stagniert. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestÃ¤tigte am Dienstag seine erste SchÃ¤tzung von Ende Oktober, wonach das

    Mehr
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In diesem Jahr sind die Importe von BÃ¶llern, Raketen und Co. nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden

    Mehr
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September 2025 gegenÃ¼ber August kalender- und saisonbereinigt um 7,7 Prozent

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts