Deutlicher Anstieg der AuftrÃ¤ge im Bauhauptgewerbe im September

Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat im September deutlich mehr neue AuftrÃ¤ge verzeichnet als im Vormonat. Der Auftragseingang stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag um 7,7 Prozent, getragen von GroÃŸauftrÃ¤gen. Im Hochbau betrug der Anstieg demnach 1,7 Prozent, im Tiefbau 13,2 Prozent.



Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich ergibt sich fÃ¼r Juli bis September ein Anstieg um 4,0 Prozent im Vergleich zu den vorherigen drei Monaten. Beim Hochbau liegt das Plus hier bei 3,5 Prozent und beim Tiefbau bei 4,5 Prozent. Im Vergleich zum September 2024 stieg der Auftragseingang preisbereinigt um 20,7 Prozent.



Die Bauwirtschaft hob vor allem den starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat hervor. Dies sei zum Teil zwar auf einen Basiseffekt zurÃ¼ckzufÃ¼hren, weil es im September 2024 stark bergab gegangen war, erklÃ¤rte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Verbands der Bauindustrie, Tim-Oliver MÃ¼ller. Doch "nach Monaten des AbwÃ¤rtstrends" gebe es nun "endlich erste positive Nachrichten".Â



Auch Felix Pakleppa, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, sieht "Licht am Bauhorizont". Die Nachfrage scheine "endlich wieder etwas Tritt zu fassen, Bauinvestitionen werden insgesamt mehr angeschoben". Im Wohnungs- und Gewerbehochbau habe es in den vergangenen Monaten bereits Bewegung gegeben, nun seien im Wirtschaftstiefbau viele GroÃŸprojekte fÃ¼r Schienennetze, Ã–PNV, Stromleitungen, und FernwÃ¤rme dazugekommen.Â