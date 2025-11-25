Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen

Neuwagen

Die Zulassungen von Neuwagen in der EU sind im Oktober den vierten Monat in Folge gestiegen. 916.600 Autos wurden neu zugelassen - 5,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag mitteilte. Im gesamten bisherigen Jahresverlauf waren es 8,97 Millionen Autos und 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Hybrid-Wagen waren in diesem Jahr bisher die beliebteste Kategorie mit einem Marktanteil von 34,6 Prozent und einem Anstieg um 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem wurden 819.000 Plugin-Hybride verkauft - 32,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Reine E-Autos kamen im bisherigen Jahresverlauf auf einen Marktanteil von 16,4 Prozent, verglichen mit 13,2 Prozent im Vorjahr. EU-weit wurden 1,47 Millionen E-Autos verkauft, 25,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg wurde vor allem von Deutschland getragen, wo die Zahl der neu zugelassenen E-Autos um 39,4 Prozent stieg.



Laut der Beratungsfirma EY kann dennoch nicht von einem "Elektro-Boom" die Rede sein, denn im Jahr 2024 waren die Zulassungszahlen stark rÃ¼cklÃ¤ufig gewesen. Im Vergleich mit 2023 ergibt sich so nur eine Wachstumsrate von neun Prozent. "Die aktuell hohen Zuwachsraten dÃ¼rfen nicht darÃ¼ber hinwegtÃ¤uschen, dass sich die ElektromobilitÃ¤t weitaus schwÃ¤cher entwickelt als noch vor einigen Jahren erwartet", erklÃ¤rte EY-Experte Constantin Gall.



Die deutschen Autobauer behaupten sich in diesem Jahr bisher gut. "Insgesamt legten die Pkw-Neuzulassungen der drei deutschen Autokonzerne in den ersten zehn Monaten des Jahres um 4,9 Prozent zu - bei einem Anstieg des Gesamtmarktes um 1,4 Prozent", erklÃ¤rte EY. "Ihr gemeinsamer Marktanteil stieg damit von 38,4 auf 39,7 Prozent." Auch Renault wuchs demnach Ã¼berdurchschnittlich, wÃ¤hrend Stellantis, Toyota, Hyundai und Tesla Marktanteile abgegeben haben.