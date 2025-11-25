Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday

Cyberangriff - Symbolbild

Vor dem Black Friday warnen die deutschen E-Mail-Anbieter Web.de und GMX vor einer hohen Anzahl betrÃ¼gerischer Mails in deutschen PostfÃ¤chern. Pro Tag identifizieren die Sicherheitsexperten der beiden Dienste derzeit rund 212 Millionen Spam-Mails, erklÃ¤rten die beiden Anbieter am Dienstag. Im Oktober waren demnach tÃ¤glich 183 Millionen Spam-Mails verzeichnet worden - das ist ein Anstieg von rund 16 Prozent.



"Zur Black Week sind viele Menschen im SchnÃ¤ppchen-Modus - und genau darauf setzen BetrÃ¼ger", erklÃ¤rte der E-Mail-Sicherheitsleiter von Web.de und GMX, Arne Allisat. Black Friday wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Der Feiertag fÃ¤llt stets auf den vierten Donnerstag im November, der Black Friday leitet dann das WeihnachtsgeschÃ¤ft ein.



Stark verbreitet seien etwa gefÃ¤lschte Black-Friday-Gewinnspiele von groÃŸen Online-HÃ¤ndlern wie Ikea oder auch vom ADAC, erklÃ¤rten die E-Mail-Anbieter. Um die persÃ¶nlichen Daten ihrer Opfer abzugreifen, wÃ¼rden diese Ã¼ber Fake-Newsletter "auf gefÃ¤lschte Websites mit angeblichen PrÃ¤mien, Gewinnspielen oder Vertragsvorteilen gelockt".



Besonders hÃ¤ufig ist derzeit das "Cloudspeicher-Phishing" zu beobachten, wie die Dienste weiter mitteilten. Dabei behaupten die Versender in "tÃ¤uschend echt wirkenden Warnungen" von US-Unternehmen wie Google Drive oder iCloud, dass der Online-Speicher des EmpfÃ¤ngers voll sei. Ein Link leite dann zu einer Fake-Login-Seite weiter.Â



Zudem gebe es weiter viele "Finance-Phishing"-Mails, in denen gefÃ¤lschte Warnhinweise wie "Unbekannte Abbuchung" angeblich von Online-Banken oder Bezahldiensten versendet werden, wie Web.de und GMX weiter mitteilten. Durch die "Dringlichkeit" sollen die User zur Preisgabe ihrer Login-Daten gebracht werden. Dies sei "ein typischer emotionaler Trigger, der in der Black Week besonders gut funktioniert".



Sollte trotz Spam-Filter eine verdÃ¤chtige E-Mail im Postfach landen, sollten Nutzende vor allem Ruhe bewahren und einen "gedanklichen Mini-Check" machen, empfehlen web.de und GMX. Es sei am einfachsten, sich zu fragen, wer genau schreibe, was der Absender wolle, ob der erwÃ¤hnte Vorgang einem Ã¼berhaupt bekannt sei und ob es kleine Fehler gebe. "Wenn die Antwort auf nur eine dieser Fragen Bauchschmerzen macht, dann sollte man auf jeden Fall misstrauisch werden und eine E-Mail lieber als 'Spam' markieren", erklÃ¤rte Allisat. So lerne auch der E-Mail-Filter, solche Nachrichten als unerwÃ¼nscht einzuordnen.