Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll "zÃ¼gig" neu aufgerollt werden

Als Konsequenz aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts KÃ¶ln will die Bundesnetzagentur die Vergabe der 5G-Mobilfunkfrequenzen "zÃ¼gig" neu aufrollen. Das teilte der PrÃ¤sident der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, am Donnerstag in Bonn mit. Zuvor hatte demnach das Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen den Gerichtsentscheid zurÃ¼ckgewiesen.



Das KÃ¶lner Gericht hatte seine Entscheidung vom August 2024 damit begrÃ¼ndet, dass das Bundesverkehrsministerium unter dem damaligen Minister Andreas Scheuer (CSU) "massiv" und "rechtswidrig" Einfluss auf die Netzagentur genommen habe. Kleinere Mobilfunkanbieter sahen sich dadurch benachteiligt. (Az. 1 K 1281/22 (vormals 9 K 8489/18) und 1 K 8531/18).



Die ZurÃ¼ckweisung der Beschwerde gegen den KÃ¶lner Gerichtsentscheid wurde der Bundesnetzagentur deren Mitteilung zufolge an diesem Donnerstag zugestellt. Damit ist das KÃ¶lner Urteil rechtskrÃ¤ftig und die Agentur damit zu einer Neubescheidung der 5G-Lizenzen verpflichtet. Die Anbieter Freenet und Ewe Tel hatten gegen die damalige Vergabeentscheidung geklagt und verlangt, die versteigerten Frequenzen zu niedrigeren Preisen mitnutzen zu kÃ¶nnen.



"Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts stÃ¤rkt die Rolle der Bundesnetzagentur als unabhÃ¤ngige RegulierungsbehÃ¶rde", erklÃ¤rte dazu MÃ¼ller. "Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Mobilfunknetze in Deutschland weiterhin zÃ¼gig ausgebaut werden." Sowohl die 5G-Frequenzvergabeentscheidung als auch die bestehenden Frequenzzuteilungen an die Unternehmen blieben unverÃ¤ndert wirksam, solange sie nicht von der Bundesnetzagentur aufgehoben oder geÃ¤ndert wÃ¼rden, stellte MÃ¼ller weiter klar.



Im Detail geht es in dem Streit um die sogenannte Diensteanbieterverpflichtung: Die groÃŸen Anbieter mit eigenem Netz - namentlich die Telekom, Vodafone und TelefÃ³nica - wÃ¼rden damit verpflichtet, kleineren Anbietern, die nicht Ã¼ber eigene Netzinfrastruktur verfÃ¼gen, zu regulierten Preisen die Nutzung der Frequenzen Ã¼ber ihre Netze zu erlauben. Dies hatte Scheuer laut Medienberichten gezielt verhindern wollen.



Wie aus dem KÃ¶lner Urteil hervorging setzten sich Scheuer und weitere Mitglieder der Bundesregierung, etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Kanzleramtsminister Helge Braun (beide CDU), statt fÃ¼r die Diensteanbieterverpflichtung vor allem fÃ¼r strengere Versorgungsverpflichtungen fÃ¼r die Netzbetreiber ein. Sie erwarteten, dass die groÃŸen Anbieter im Gegenzug mehr Funkmasten fÃ¼r ein besseres Netz bauen wÃ¼rden.



Die vier Unternehmen, die schlieÃŸlich 5G-Lizenzen ersteigerten - neben den drei groÃŸen Anbietern auch das Unternehmen 1&1 - sicherten daraufhin eine Abdeckung mit schnellem Internet von 98 Prozent der Haushalte zu. Bei der Mitnutzung ihrer Netze wurde ihnen hingegen lediglich auferlegt, dass sie mit kleineren Anbietern verhandeln mÃ¼ssen. In der Praxis fÃ¼hrte dies dazu, dass kleinere Mobilfunkanbieter 5G-Tarife noch heute nur zu hÃ¶heren Preisen anbieten kÃ¶nnen.