Lebenslange Haft fÃ¼r Biafra-SeparatistenfÃ¼hrer in Nigeria wegen "Terrorismus"

Nnamdi Kanu

Wegen TerrorvorwÃ¼rfen ist der AnfÃ¼hrer der Biafra-Separatisten in Nigeria zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seit dem Biafra-BÃ¼rgerkrieg vor rund sechzig Jahren gibt es im SÃ¼dosten Nigerias Bestrebungen fÃ¼r einen eigenstÃ¤ndigen Staat Biafra.

Wegen TerrorvorwÃ¼rfen ist der AnfÃ¼hrer der Biafra-Separatisten in Nigeria zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Abuja sprach den AnfÃ¼hrer der verbotenen Separatistengruppe Indigenes Volk von Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, am Donnerstag in allen Anklagepunkten des "Terrorismus" schuldig und verhÃ¤ngte lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Seit dem blutigen Biafra-BÃ¼rgerkrieg vor rund sechzig Jahren gibt es im SÃ¼dosten Nigerias Bestrebungen fÃ¼r einen eigenstÃ¤ndigen Staat namens Biafra.



Der 58-jÃ¤hrige Kanu hatte Ã¼ber den Londoner Sender Radio Biafra fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit einer Republik Biafra geworben. 2015 erregte er mit den Worten "Wir brauchen Waffen und wir brauchen Munition" die Aufmerksamkeit der nigerianischen Justiz. Nach massiven Pro-Biafra-Protesten im selben Jahr wurde er verhaftet, floh jedoch 2017 aus dem Land. 2021 wurde Kanu von Kenia an Nigeria ausgeliefert.



1967 hatte die einseitige Ausrufung einer unabhÃ¤ngigen Republik Biafra im SÃ¼dosten Nigerias durch abtrÃ¼nnige Armeeoffiziere von der Volksgruppe der Igbo einen 30 Monate wÃ¤hrenden BÃ¼rgerkrieg ausgelÃ¶st. Durch den Konflikt und eine dadurch ausgelÃ¶ste Hungersnot starben SchÃ¤tzungen zufolge zwischen 500.000 und zwei Millionen Menschen. Es handelte sich um die erste humanitÃ¤re Katastrophe, die weltweit in den Medien dargestellt wurde und den Begriff "Biafra-Kind" fÃ¼r massive UnterernÃ¤hrung prÃ¤gte.



Die nigerianische Regierung stuft Kanus IPOB-Bewegung als Terrororganisation ein und wirft ihr vor, gezielt ethnische Spannungen zu befeuern.