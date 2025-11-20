Wegen TerrorvorwÃ¼rfen ist der AnfÃ¼hrer der Biafra-Separatisten in Nigeria zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Abuja sprach den AnfÃ¼hrer der verbotenen Separatistengruppe Indigenes Volk von Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, am Donnerstag in allen Anklagepunkten des "Terrorismus" schuldig und verhÃ¤ngte lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Seit dem blutigen Biafra-BÃ¼rgerkrieg vor rund sechzig Jahren gibt es im SÃ¼dosten Nigerias Bestrebungen fÃ¼r einen eigenstÃ¤ndigen Staat namens Biafra.
Der 58-jÃ¤hrige Kanu hatte Ã¼ber den Londoner Sender Radio Biafra fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit einer Republik Biafra geworben. 2015 erregte er mit den Worten "Wir brauchen Waffen und wir brauchen Munition" die Aufmerksamkeit der nigerianischen Justiz. Nach massiven Pro-Biafra-Protesten im selben Jahr wurde er verhaftet, floh jedoch 2017 aus dem Land. 2021 wurde Kanu von Kenia an Nigeria ausgeliefert.
1967 hatte die einseitige Ausrufung einer unabhÃ¤ngigen Republik Biafra im SÃ¼dosten Nigerias durch abtrÃ¼nnige Armeeoffiziere von der Volksgruppe der Igbo einen 30 Monate wÃ¤hrenden BÃ¼rgerkrieg ausgelÃ¶st. Durch den Konflikt und eine dadurch ausgelÃ¶ste Hungersnot starben SchÃ¤tzungen zufolge zwischen 500.000 und zwei Millionen Menschen. Es handelte sich um die erste humanitÃ¤re Katastrophe, die weltweit in den Medien dargestellt wurde und den Begriff "Biafra-Kind" fÃ¼r massive UnterernÃ¤hrung prÃ¤gte.
Die nigerianische Regierung stuft Kanus IPOB-Bewegung als Terrororganisation ein und wirft ihr vor, gezielt ethnische Spannungen zu befeuern.
Brennpunkte
Lebenslange Haft fÃ¼r Biafra-SeparatistenfÃ¼hrer in Nigeria wegen "Terrorismus"
- AFP - 20. November 2025, 17:08 Uhr
Wegen TerrorvorwÃ¼rfen ist der AnfÃ¼hrer der Biafra-Separatisten in Nigeria zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seit dem Biafra-BÃ¼rgerkrieg vor rund sechzig Jahren gibt es im SÃ¼dosten Nigerias Bestrebungen fÃ¼r einen eigenstÃ¤ndigen Staat Biafra.
Wegen TerrorvorwÃ¼rfen ist der AnfÃ¼hrer der Biafra-Separatisten in Nigeria zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Abuja sprach den AnfÃ¼hrer der verbotenen Separatistengruppe Indigenes Volk von Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, am Donnerstag in allen Anklagepunkten des "Terrorismus" schuldig und verhÃ¤ngte lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Seit dem blutigen Biafra-BÃ¼rgerkrieg vor rund sechzig Jahren gibt es im SÃ¼dosten Nigerias Bestrebungen fÃ¼r einen eigenstÃ¤ndigen Staat namens Biafra.
Weitere Meldungen
Die Ukraine hat von der US-Regierung nach eigenen Angaben einen Entwurf fÃ¼r einen Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland erhalten und ist bereit, darÃ¼ber zu beraten. DieMehr
Nach einem Aufruf demokratischer Kongressmitglieder zur Befehlsverweigerung in bestimmten FÃ¤llen hat US-PrÃ¤sident Donald Trump mit der Todesstrafe gedroht. Die sechs DemokratenMehr
Frankreichs Justizminister GÃ©rald Darmanin hat die Bedrohung seines Landes durch Drogenbanden mit der durch Terrorismus verglichen.Â "Es ist eine tÃ¶dliche Gefahr, die mindestensMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossene Abschaffung der sogenannten Power-to-Liquid-Quote (PtL) fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bremst Erwartungen an rasche Verbesserungen bei der Deutschen Bahn. "Es wird eine Wende zumMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenquote in den USA ist im September leicht auf 4,4 Prozent gestiegen. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag inMehr