Aufruf zur Befehlsverweigerung: Trump droht Demokraten mit Todesstrafe

Trump spricht am 30. September zu MilitÃ¤rs in Virginia

Nach einem Aufruf demokratischer Kongressmitglieder zur Befehlsverweigerung in bestimmten FÃ¤llen hat US-PrÃ¤sident Donald Trump mit der Todesstrafe gedroht. Die sechs Demokraten seien "VerrÃ¤ter", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er warf ihnen "aufwieglerisches Verhalten, bestrafbar mit dem Tode" vor.



Die sechs Kongressmitglieder hatten am Dienstag ein Internetvideo verÃ¶ffentlicht, in dem sie aktive Soldaten oder Geheimdienstler aufrufen, "illegale Befehle" zu verweigern.Â Die drei Frauen und drei MÃ¤nner sind selbst frÃ¼here MilitÃ¤rs oder Geheimdienstmitarbeiter.Â



"Diese Regierung spielt unser MilitÃ¤r in Uniform sowie professionelle Geheimdienstleute gegen amerikanische BÃ¼rger aus", heiÃŸt es in dem Video. Die Soldaten und Sicherheitsmitarbeiter hÃ¤tten jedoch einen Eid geschworen, die US-Verfassung zu schÃ¼tzen und kÃ¶nnten deshalb ungesetzliche Befehle verweigern.Â



Als Beispiele nannten die Kongressmitglieder in Interviews den Einsatz von Soldaten gegen Demonstranten, wie Trump ihn etwa in Los Angeles angeordnet hatte, oder die TÃ¶tungen mutmaÃŸlicher Drogenschmuggler aus Lateinamerika. Letztere widersprechen laut UNO dem VÃ¶lkerrecht.Â Der stellvertretende Stabschef des PrÃ¤sidenten im WeiÃŸen Haus, Stephen Miller, warf den Demokraten vor, damit "offen zum Umsturz aufzurufen".



Bei den Kongressmitgliedern handelt es sich um die Senatorin Elissa Slotkin, die frÃ¼her fÃ¼r den Auslandsgeheimdienstes CIA tÃ¤tig war sowie den Senator Mark Kelly, frÃ¼her bei der Marine und als Astronaut tÃ¤tig. Aus dem ReprÃ¤sentantenhaus beteiligten sich die frÃ¼heren MilitÃ¤rangehÃ¶rigen Chris Deluzio, Jason Crow, Maggie Goodlander und Chrissy Houlahan, die teils in der Marine und bei der Luftwaffe dienten.



Laut US-Verfassung macht sich des Landesverrats schuldig, wer Krieg gegen die USA fÃ¼hrt oder Feinden der Vereinigten Staaten beisteht. Verrat kann mit der Todesstrafe geahndet werden, aber auch mit einer GefÃ¤ngnisstrafe und einer GeldbuÃŸe. Ãœber das StrafmaÃŸ entscheiden Gerichte.