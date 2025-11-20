Ramaphosa: USA wollen nun doch am G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teilnehmen

SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika haben die USA sÃ¼dafrikanischen Angaben zufolge ihre Meinung Ã¼ber einen US-Boykott des Gipfels geÃ¤ndert. "Wir haben eine Mitteilung von den USA erhalten", wonach diese "nun doch in irgendeiner Art und Weise am Gipfel teilnehmen" wollen, sagte SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa am Donnerstag vor Journalisten. SÃ¼dafrika hat derzeit die G20-PrÃ¤sidentschaft inne und ist damit Gastgeber des Gipfels am Wochenende.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte Anfang des Monats bekanntgegeben, aus Kritik an SÃ¼dafrika keine US-Regierungsvertreter zum G20-Gipfel zu entsenden. Er begrÃ¼ndete den Schritt mit angeblichen Menschenrechtsverletzungen im Land.



Die nun verkÃ¼ndete Ã„nderung der US-Position zwei Tage vor Beginn des Gipfels sei ein "positives Zeichen", erklÃ¤rte Ramaphosa. "Alle LÃ¤nder sind hier, und die Vereinigten Staaten, die grÃ¶ÃŸte Volkswirtschaft der Welt, mÃ¼ssen hier sein." Was die MeinungsÃ¤nderung der USA nun konkret bedeutet, werde derzeit noch diskutiert.Â



Die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder besteht aus 19 Staaten sowie der EU und der Afrikanischen Union. Ihre Mitglieder machen 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. SÃ¼dafrika hat die BekÃ¤mpfung von wirtschaftlicher Ungleichheit zum zentralen Thema seiner PrÃ¤sidentschaft gemacht.



Trump hat SÃ¼dafrika seit seiner RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus im Januar wegen einer Reihe von Themen scharf kritisiert. Er wirft dem frÃ¼heren Apartheid-Staat insbesondere einen "Genozid" an WeiÃŸen vor. Die sÃ¼dafrikanische Regierung besteht ihrerseits darauf, dass weiÃŸe SÃ¼dafrikaner in ihrer Heimat keiner Verfolgung ausgesetzt seien.