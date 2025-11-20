COP30: Warten auf neuen Beschlussentwurf - Guterres hÃ¤lt Kompromiss fÃ¼r mÃ¶glich

AntÃ³nio Guterres bei der COP30

Bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m liegt weiterhin kein neuer Entwurf fÃ¼r einen gemeinsamen Beschlusstext vor. UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres Ã¤uÃŸerte sich 'vollkommen Ã¼berzeugt', dass die Delegationen aus rund 190 LÃ¤ndern einen 'Kompromiss' finden kÃ¶nnten.

Bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m liegt weiterhin kein neuer Entwurf fÃ¼r einen gemeinsamen Beschlusstext vor. Nachdem zunÃ¤chst mit einer Ãœberarbeitung des Textes bis Mittwoch und dann Donnerstagmorgen gerechnet worden war, gab es am Mittag (Ortszeit) weiter keinen neuen Text. UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres Ã¤uÃŸerte sich in BelÃ©m "vollkommen Ã¼berzeugt", dass die Delegationen aus rund 190 LÃ¤ndern nach fast zwei Wochen langen Verhandlungen einen "Kompromiss" finden kÃ¶nnten.



"Die Welt schaut auf BelÃ©m", sagte Guterres in einer Pressekonferenz. "Bitte verhandeln Sie in gutem Glauben", um einen "ehrgeizigen Kompromiss" zu erzielen, rief er die Delegationen auf. Die 1,5-Grad-Grenze mÃ¼sse dabei die "einzige rote Linie" aller Verhandler sein.



Im Pariser Klimaabkommen hatte die internationale Gemeinschaft vor zehn Jahren vereinbart, die ErderwÃ¤rmung auf deutlich unter zwei Grad, mÃ¶glichst aber 1,5 Grad, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.Â



Derzeit ist es nach Auffassung von Klimawissenschaftlern praktisch unmÃ¶glich, ein Ãœberschreiten dieser Grenze in den kommenden Jahren und Jahrzehnten abzuwenden. Zugleich heben sie hervor, dass bei der Begrenzung der ErderwÃ¤rmung jedes Zehntelgrad zÃ¤hlt und die Erde bei entsprechenden MaÃŸnahmen bis zum Ende des Jahrhunderts auch wieder auf den 1,5-Grad-Pfad zurÃ¼ckkehren kÃ¶nne.



Die bisherigen und derzeit geplanten KlimaschutzmaÃŸnahmen der internationalen Gemeinschaft reichen fÃ¼r die Einhaltung des Paris-Abkommens bei Weitem nicht aus. Ein BÃ¼ndnis aus mehr als 80 Staaten, darunter Deutschland, hat sich in BelÃ©m daher dem Aufruf von Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva angeschlossen, einen Fahrplan fÃ¼r eine globale Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas zu beschlieÃŸen. Insbesondere die groÃŸen Ã–lfÃ¶rderstaaten stemmen sich aber dagegen, so dass ein Konsensbeschluss darÃ¼ber schwer zu erringen scheint.



Zu den weiteren Knackpunkten bei den Verhandlungen in BelÃ©m gehÃ¶ren einseitige HandelsmaÃŸnahmen mit klimapolitischen Auswirkungen sowie die Klimafinanzierung. Hier dringen die EntwicklungslÃ¤nder darauf, dass insbesondere die Hilfen fÃ¼r ihre Anpassung an die Folgen des Klimawandels deutlich erhÃ¶ht werden.Â Die EU-LÃ¤nder als wichtige GeberlÃ¤nder lehnen die Aufstockung ihrer Hilfen fÃ¼r Klimaschutz und Klimaanpassung ab, zeigen sich nach Angaben von Beobachtern aber offen fÃ¼r eine Umschichtung zugunsten der Anpassung.



Die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft hatte bereits am Dienstag einen Entwurf fÃ¼r einen Ã¼bergreifenden politischen Beschluss der Delegationen vorgelegt, der allerdings noch viele unterschiedlich Optionen enthielt. Um die Positionen einander anzunÃ¤hern, lief am Donnerstag eine intensive Pendeldiplomatie.