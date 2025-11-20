Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD hat seit Anfang 2020 in den Landesparlamenten offenbar mehr als 7.000 Anfragen mit sicherheitsrelevanten BezÃ¼gen gestellt - so viele wie keine andere Partei. Das ist das Ergebnis einer Analyse des "Spiegels" von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in DÃ¼sseldorf katalogisiert wurden.
Die AfD stellte dem Nachrichtenmagazin zufolge in absoluten Zahlen die meisten Anfragen mit Schlagworten aus den Bereichen MilitÃ¤r, RÃ¼stung oder Katastrophenschutz. In 503 FÃ¤llen ging es um medizinische Versorgung, in 379 um Ã¶ffentliche Sicherheit und in 321 um Energieversorgung, hieÃŸ es. Besonders viele Anfragen gab es laut "Spiegel" in ThÃ¼ringen, Bayern und Sachsen.
Parlamentarische Anfragen, vor allem ein Werkzeug der Opposition, sollen der Kontrolle von Regierungen dienen. Wegen ihrer teils detaillierten Fragen, etwa zu Routen von MilitÃ¤rtransporten in die Ukraine, steht die AfD jedoch in der Kritik. Georg Maier (SPD), Innenminister von ThÃ¼ringen, verdÃ¤chtigte die Partei kÃ¼rzlich, mit ihrem Wissensdrang die kritische Infrastruktur im Interesse Russlands ausforschen zu wollen. Die Partei weist die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.
Brennpunkte
Bericht: AfD stellte 7.000 Anfragen mit Sicherheits-BezÃ¼gen
- dts - 20. November 2025, 18:30 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD hat seit Anfang 2020 in den Landesparlamenten offenbar mehr als 7.000 Anfragen mit sicherheitsrelevanten BezÃ¼gen gestellt - so viele wie keine andere Partei. Das ist das Ergebnis einer Analyse des "Spiegels" von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in DÃ¼sseldorf katalogisiert wurden.
Weitere Meldungen
Wegen eines Feuers ist das GelÃ¤nde der UN-Klimakonferenz COP30 im brasilianischen BelÃ©m evakuiert worden. Delegierte rannten in Panik ins Freie, nachdem in einem Pavillon aufMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Verhandlungen zwischen den USA und Russland Ã¼ber die Zukunft der Ukraine fordert der ehemalige Spitzendiplomat WolfgangMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Berichte Ã¼ber geheime Verhandlungen der USA mit Russland zur Zukunft der Ukraine hat AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU)Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) warnt angesichts des Widerstands in der Unionsfraktion gegen das Rentenpaket vor einem Bruch derMehr
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich weiter eingetrÃ¼bt. Im September stieg die Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt auf 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium amMehr