Brennpunkte

Bericht: AfD stellte 7.000 Anfragen mit Sicherheits-BezÃ¼gen

  • dts - 20. November 2025, 18:30 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: AfD stellte 7.000 Anfragen mit Sicherheits-BezÃ¼gen
AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD hat seit Anfang 2020 in den Landesparlamenten offenbar mehr als 7.000 Anfragen mit sicherheitsrelevanten BezÃ¼gen gestellt - so viele wie keine andere Partei. Das ist das Ergebnis einer Analyse des "Spiegels" von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in DÃ¼sseldorf katalogisiert wurden.

Die AfD stellte dem Nachrichtenmagazin zufolge in absoluten Zahlen die meisten Anfragen mit Schlagworten aus den Bereichen MilitÃ¤r, RÃ¼stung oder Katastrophenschutz. In 503 FÃ¤llen ging es um medizinische Versorgung, in 379 um Ã¶ffentliche Sicherheit und in 321 um Energieversorgung, hieÃŸ es. Besonders viele Anfragen gab es laut "Spiegel" in ThÃ¼ringen, Bayern und Sachsen.

Parlamentarische Anfragen, vor allem ein Werkzeug der Opposition, sollen der Kontrolle von Regierungen dienen. Wegen ihrer teils detaillierten Fragen, etwa zu Routen von MilitÃ¤rtransporten in die Ukraine, steht die AfD jedoch in der Kritik. Georg Maier (SPD), Innenminister von ThÃ¼ringen, verdÃ¤chtigte die Partei kÃ¼rzlich, mit ihrem Wissensdrang die kritische Infrastruktur im Interesse Russlands ausforschen zu wollen. Die Partei weist die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Klimakonferenz-GelÃ¤nde in BelÃ©m wegen Feuers evakuiert - Brand
    Klimakonferenz-GelÃ¤nde in BelÃ©m wegen Feuers evakuiert - Brand "unter Kontrolle"

    Wegen eines Feuers ist das GelÃ¤nde der UN-Klimakonferenz COP30 im brasilianischen BelÃ©m evakuiert worden. Delegierte rannten in Panik ins Freie, nachdem in einem Pavillon auf

    Mehr
    Ischinger will Ukraine-Friedensplan der EuropÃ¤er
    Ischinger will Ukraine-Friedensplan der EuropÃ¤er

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Verhandlungen zwischen den USA und Russland Ã¼ber die Zukunft der Ukraine fordert der ehemalige Spitzendiplomat Wolfgang

    Mehr
    Wadephul telefoniert mit US-Sondergesandtem Ã¼ber Ukraine
    Wadephul telefoniert mit US-Sondergesandtem Ã¼ber Ukraine

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Berichte Ã¼ber geheime Verhandlungen der USA mit Russland zur Zukunft der Ukraine hat AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU)

    Mehr
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll "zÃ¼gig" neu aufgerollt werden
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    Ramaphosa: USA wollen nun doch am G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teilnehmen
    Ramaphosa: USA wollen nun doch am G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teilnehmen
    Kiew: Ukraine zu GesprÃ¤chen Ã¼ber neuen US-Plan fÃ¼r Kriegsende bereit
    Kiew: Ukraine zu GesprÃ¤chen Ã¼ber neuen US-Plan fÃ¼r Kriegsende bereit
    Aufruf zur Befehlsverweigerung: Trump droht Demokraten mit Todesstrafe
    Aufruf zur Befehlsverweigerung: Trump droht Demokraten mit Todesstrafe
    COP30: Warten auf neuen Beschlussentwurf - Guterres hÃ¤lt Kompromiss fÃ¼r mÃ¶glich
    COP30: Warten auf neuen Beschlussentwurf - Guterres hÃ¤lt Kompromiss fÃ¼r mÃ¶glich
    Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung
    Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung
    Lebenslange Haft fÃ¼r Biafra-SeparatistenfÃ¼hrer in Nigeria wegen
    Lebenslange Haft fÃ¼r Biafra-SeparatistenfÃ¼hrer in Nigeria wegen "Terrorismus"

    Top Meldungen

    Linke kritisiert Regenwaldfonds
    Linke kritisiert Regenwaldfonds

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da Silva

    Mehr
    Bas fÃ¼rchtet Scheitern der Koalition an Rentenpaket
    Bas fÃ¼rchtet Scheitern der Koalition an Rentenpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) warnt angesichts des Widerstands in der Unionsfraktion gegen das Rentenpaket vor einem Bruch der

    Mehr
    US-Arbeitsmarkt schwÃ¤chelt - Unsicherheit vor Fed-Entscheidung
    US-Arbeitsmarkt schwÃ¤chelt - Unsicherheit vor Fed-Entscheidung

    Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich weiter eingetrÃ¼bt. Im September stieg die Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt auf 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts