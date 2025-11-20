Bericht: AfD stellte 7.000 Anfragen mit Sicherheits-BezÃ¼gen

AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD hat seit Anfang 2020 in den Landesparlamenten offenbar mehr als 7.000 Anfragen mit sicherheitsrelevanten BezÃ¼gen gestellt - so viele wie keine andere Partei. Das ist das Ergebnis einer Analyse des "Spiegels" von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in DÃ¼sseldorf katalogisiert wurden.



Die AfD stellte dem Nachrichtenmagazin zufolge in absoluten Zahlen die meisten Anfragen mit Schlagworten aus den Bereichen MilitÃ¤r, RÃ¼stung oder Katastrophenschutz. In 503 FÃ¤llen ging es um medizinische Versorgung, in 379 um Ã¶ffentliche Sicherheit und in 321 um Energieversorgung, hieÃŸ es. Besonders viele Anfragen gab es laut "Spiegel" in ThÃ¼ringen, Bayern und Sachsen.



Parlamentarische Anfragen, vor allem ein Werkzeug der Opposition, sollen der Kontrolle von Regierungen dienen. Wegen ihrer teils detaillierten Fragen, etwa zu Routen von MilitÃ¤rtransporten in die Ukraine, steht die AfD jedoch in der Kritik. Georg Maier (SPD), Innenminister von ThÃ¼ringen, verdÃ¤chtigte die Partei kÃ¼rzlich, mit ihrem Wissensdrang die kritische Infrastruktur im Interesse Russlands ausforschen zu wollen. Die Partei weist die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.

