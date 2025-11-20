Linke kritisiert Regenwaldfonds

Violetta Bock (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da Silva vorgeschlagene Tropenwald-Fonds (TFFF) die Abholzung der WÃ¤lder weiter begÃ¼nstigt.



"Der TFFF ist ein weiterer Fonds, der nicht zu stÃ¤rkeren Landrechten fÃ¼r indigene Gemeinschaften fÃ¼hrt - also fÃ¼r jene, die seit Generationen die WÃ¤lder schÃ¼tzen", sagte Bock der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Der TFFF setze "auf genau jene Logik, die den Raubbau an den TropenwÃ¤ldern Ã¼berhaupt erst antreibt".



Stattdessen mÃ¼ssten die Ausbeutung und extraktive Industrien gestoppt werden. "Der Fonds braucht daher klare Bedingungen, damit das Geld nicht zuerst bei privaten Investoren landet", fuhr Bock fort.



Deutschland trage eine besondere Verantwortung im internationalen Klimaschutz und fÃ¼r dessen Finanzierung. Die Gelder fÃ¼r den TFFF wÃ¼rden aus dem Entwicklungsministerium bereitgestellt, so die Linken-Politikerin. "Deutschland muss endlich der Forderung des Globalen SÃ¼dens nachkommen: Klimamittel dÃ¼rfen nicht mit Entwicklungszusammenarbeit verrechnet werden."



Es brauche echte Schuldenaufhebung und Reparationen. "FÃ¼r die RÃ¼stung wurden in Deutschland Ã¼ber Nacht mehrere Milliarden freigemacht", kritisierte Bock. "Bei der Sicherung der nÃ¤chsten Generationen wird dagegen weiterhin auf die Bremse gedrÃ¼ckt."



Die GrÃ¼nen werfen der Bundesregierung nach deren AnkÃ¼ndigung, den Fonds mit einer Milliarde US-Dollar zu unterstÃ¼tzen, ein widersprÃ¼chliches Vorgehen vor. "Die Bundesregierung feiert sich international als Waldretter wÃ¤hrend sie gleichzeitig auf heimischem Parkett den Schutz unserer Natur untergrÃ¤bt", sagte Julia Verlinden, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der GrÃ¼nen im Bundestag. "Solange die Bundesregierung im eigenen Land die Naturwiederherstellung ausbremst und in Europa gegen entwaldungsfreie Lieferketten kÃ¤mpft, ist die deutsche Finanzierungszusage fÃ¼r den Regenwald-Fonds ein unglaubwÃ¼rdiges Feigenblatt."



Auf EU-Ebene habe Agrarminister Alois Rainer (CSU) dafÃ¼r gesorgt, dass der Nachweis von illegalem Roden von BÃ¤umen deutlich schwieriger geworden ist. "Bei der nationalen Umsetzung der Naturwiederherstellungsverordnung, die ebenfalls ein zentraler Baustein fÃ¼r den natÃ¼rlichen Klimaschutz darstellt, verweigert Rainer die Arbeit sogar komplett", kritisierte Verlinden. "Umweltminister Schneider sollte dringend seinen Ministerkollegen Alois Rainer ins Gebet nehmen und Waldschutz und die StÃ¤rkung natÃ¼rlichen Klimaschutzes einfordern."



Die "Tropical Forest Forever Facility" (TFFF) soll LÃ¤nder fÃ¼r den Schutz der tropischen RegenwÃ¤lder belohnen. DafÃ¼r sollen Staaten und private Investoren rund 125 Milliarden US-Dollar in einen Fonds geben, dessen ErtrÃ¤ge pro Hektar intaktem Wald ausgezahlt werden sollen. Mindestens 20 Prozent der ErtrÃ¤ge sollen an indigene Gemeinschaften flieÃŸen. Ãœber die genauen Regeln des Fonds sollen diejenigen entscheiden, die dafÃ¼r Geld geben.

