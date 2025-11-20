Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele

Lufthansa-Maschine hebt in Frankfurt am Main ab

Steigende Fluggastzahlen und schleppende Fortschritte bei der Effizienz haben nach Angaben der Organisation Atmosfair dazu gefÃ¼hrt, das die Klimabelastung durch den weltweiten Passagierluftverkehr fast wieder den Stand vor der Corona-Pandemie erreicht hat. Besonders stark sei die Belastung durch FlÃ¼ge in der Business und First Class, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Atmosfair stellte sich daher hinter Forderungen mehrerer Staaten nach einer Luxusabgabe auf solche FlÃ¼ge.



Der Atmosfair-Analyse zufolge konnten die Fluggesellschaften 2024 im Vergleich zu 2019 ihre CO2-Effizienz um 7,5 Prozent verbessern. Die durchschnittliche jÃ¤hrliche Steigerung von 1,5 Prozent blieb aber deutlich hinter dem im Rahmen der Internationalen Luftfahrtorganisation ICAO vereinbarten Zielwert von zwei Prozent zurÃ¼ck. Das eigentlich erforderliche Sinken der Emissionen zeichne sich ohnehin gar nicht ab.



"Eine Trendwende im Klimaschutz ist beim Luftverkehr auch nach Jahrzehnten von Beteuerungen der Branche nicht abzusehen", erklÃ¤rte Atmosfair-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dietrich Brockhagen. Es sei deshalb richtig, dass jetzt auf der UN-Klimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m auf Initiative von Staaten wie Frankreich, Kenia und Spanien eine Abgabe auf Business- und First-Class-FlÃ¼ge diskutiert wird. "Die Politik muss da einhaken, wo die Luftfahrtindustrie nicht liefert", forderte Brockhagen.



Atmosfair kritisierte, dass derzeit bei keiner Fluggesellschaft neue, hocheffiziente Flugzeuge wie Boeing 737 MAX8, Boeing 787 oder Airbus A350 die Flotte dominierten, die mit weniger als 3,5 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer auskommen. Der Pro-Kopf-AusstoÃŸ in der Business und First Class liege generell beim Zwei- bis FÃ¼nffachen der Economy Class und trage allein 20 Prozent der Emissionen des Passagierluftverkehrs bei.



Von den grÃ¶ÃŸeren europÃ¤ischen Linienfluggesellschaften schneiden laut der Analyse Air Europa, Iberia, Air Corsica und Smartwings mit 75-80 von 100 mÃ¶glichen Effizienzpunkten am besten ab. Die Lufthansa erreicht 60 Punkte, Swiss sogar nur 54 Punkte - vor allem wegen des dort besonders hohen Anteils der Business Class. Unter den deutschen Airlines ist Tuifly mit 76 Punkten der Spitzenreiter. Billigflieger erreichen wegen des Fehlens der Luxusklassen meist etwas gÃ¼nstigere Werte.



Die Initiative auf der Klimakonferenz fÃ¼r eine Besteuerung von Luxus-Flugreisen wird inzwischen von weiteren Staaten unterstÃ¼tzt, nicht jedoch von Deutschland. Die Gruppe verlangt auch hÃ¶here Abgaben auf die besonders klimaschÃ¤dlichen Privatjets. Die Bundesregierung fÃ¤hrt aktuell hingegen einen gegenteiligen Kurs. Die Koalition aus Union und SPD hat beschlossen, Flugtickets zu verbilligen, um Flugreisen attraktiver zu machen und plant noch weitere Erleichterungen fÃ¼r die Luftfahrt ungeachtet der Klimabelastung durch den Flugverkehr.



Atmosfair setzt sich fÃ¼r klimabewusstes Fliegen ein, indem die Organisation Angebote macht, CO2-Emissionen durch Zahlungen fÃ¼r Klimaschutzprojekte auszugleichen - etwa fÃ¼r den Ausbau erneuerbarer Energien vor allem im globalen SÃ¼den. Dabei weist die Organisation darauf hin, dass solche Kompensationen kein Allheilmittel sind. Sie seien daher nur sinnvoll, wenn es zu einer Flugreise keine zumutbare Alternative mit niedrigerem CO2-AusstoÃŸ gibt.