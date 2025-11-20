Technologie

FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs

  • AFP - 20. November 2025, 11:23 Uhr
Bild vergrößern: FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
Shein-Laden
Bild: AFP

.

Der asiatische OnlinehÃ¤ndler Shein, der kÃ¼rzlich einen ersten dauerhaften Laden in Paris erÃ¶ffnet hat, bekommt weiter starken Gegenwind in Frankreich: Mehrere HandelsverbÃ¤nde haben Shein wegen "unlauteren Wettbewerbs" verklagt. Das GeschÃ¤ftsmodell von Shein basiere auf der "Nichteinhaltung der in Frankreich geltenden Vorschriften", heiÃŸt es in einer Mitteilung mehrerer BranchenverbÃ¤nde vom Mittwochabend. Etwa hundert Marken, darunter Monoprix und Promod, haben sich der Initiative angeschlossen.Â 

Sie fordern Schadensersatz fÃ¼r wirtschaftliche SchÃ¤den, die nach EinschÃ¤tzung des Anwalts CÃ©dric Dubucq mehrere hundert Millionen Euro umfassen kÃ¶nnten. Shein wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. "Es ist bedauerlich, dass diese Akteure den gerichtlichen Konflikt einem konstruktiven Dialog vorziehen", sagte ein Sprecher. Es handle sich vielmehr um einen Boykottaufruf.Â 

Die franzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen den in China gegrÃ¼ndeten OnlinehÃ¤ndler mit Sitz in Singapur wegen der Verbreitung von Darstellungen MinderjÃ¤hriger mit pornografischem Charakter. AuslÃ¶ser war das Angebot kinderpornographischer Sexpuppen.

Die Proteste gegen Shein richten sich aber auch gegen das Ãœberschwemmen des europÃ¤ischen Marktes mit synthetischer Billigkleidung, die nach Ansicht der Kritiker unter Ã¶kologisch und sozial fragwÃ¼rdigen Bedingungen hergestellt und geliefert wird.Â Die ErÃ¶ffnung weiterer GeschÃ¤fte in Frankreich wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.Â 

Unterdessen verabschiedete die franzÃ¶sische Nationalversammlung in der Nacht zu Donnerstag eine Steuer in HÃ¶he von zwei Euro auf kleine Pakete aus dem nichteuropÃ¤ischen Ausland. Diese zielt insbesondere auf die Onlinebestellungen bei Shein und anderen Plattformen ab.

