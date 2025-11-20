Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal

Lufthansa-Maschinen in Frankfurt

Die Lufthansa steigt ins Bieterrennen um die staatliche Fluggesellschaft TAP aus Portugal ein. Ziel sei zunÃ¤chst der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung, teilte der Konzern am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Angestrebt werde zudem eine "langfristige Partnerschaft", um "die erfolgreiche Zukunft von TAP als nationale Fluggesellschaft Portugals nachhaltig zu sichern".



Hintergrund ist, dass die portugiesische Regierung einen Anteil von bis zu 49,9 Prozent an der staatlichen Fluggesellschaft wieder verkaufen will, nachdem die Airline 2020 verstaatlicht worden war, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewÃ¤ltigen. Bereits am Mittwoch hatte auch Air France-KLM Interesse an TAP bekundet, ebenso wie zuvor schon die IAG-Gruppe, zu der British Airways und Iberia gehÃ¶ren.



Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklÃ¤rte am Donnerstag, dass der Konzern den Privatisierungsprozess der portugiesischen Regierung begrÃ¼ÃŸe. "Unser Ziel ist es, die globale Anbindung Portugals zu stÃ¤rken, die portugiesische IdentitÃ¤t von TAP zu bewahren und das Wachstum der Airline nachhaltig zu sichern", fÃ¼gte er hinzu. TAP habe eine "groÃŸe strategische Bedeutung in der europÃ¤ischen Luftfahrtindustrie".Â



Nach Lufthansa-Angaben wÃ¼rde durch eine Kooperation die portugiesische Hauptstadt Lissabon "als atlantisches Drehkreuz im Netzwerk der Lufthansa Group gestÃ¤rkt". Auch ein Ausbau der "KonnektivitÃ¤t zwischen Europa und anderen Weltregionen wie SÃ¼damerika, Afrika oder Nordamerika" sei mÃ¶glich.