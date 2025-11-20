Wirtschaft

Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal

  • AFP - 20. November 2025, 14:03 Uhr
Bild vergrößern: Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
Lufthansa-Maschinen in Frankfurt
Bild: AFP

Die Lufthansa steigt ins Bieterrennen um die staatliche Fluggesellschaft TAP aus Portugal ein. Ziel sei zunÃ¤chst der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung, teilte der Konzern am Donnerstag in Frankfurt am Main mit.

Die Lufthansa steigt ins Bieterrennen um die staatliche Fluggesellschaft TAP aus Portugal ein. Ziel sei zunÃ¤chst der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung, teilte der Konzern am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Angestrebt werde zudem eine "langfristige Partnerschaft", um "die erfolgreiche Zukunft von TAP als nationale Fluggesellschaft Portugals nachhaltig zu sichern".

Hintergrund ist, dass die portugiesische Regierung einen Anteil von bis zu 49,9 Prozent an der staatlichen Fluggesellschaft wieder verkaufen will, nachdem die Airline 2020 verstaatlicht worden war, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewÃ¤ltigen. Bereits am Mittwoch hatte auch Air France-KLM Interesse an TAP bekundet, ebenso wie zuvor schon die IAG-Gruppe, zu der British Airways und Iberia gehÃ¶ren.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklÃ¤rte am Donnerstag, dass der Konzern den Privatisierungsprozess der portugiesischen Regierung begrÃ¼ÃŸe. "Unser Ziel ist es, die globale Anbindung Portugals zu stÃ¤rken, die portugiesische IdentitÃ¤t von TAP zu bewahren und das Wachstum der Airline nachhaltig zu sichern", fÃ¼gte er hinzu. TAP habe eine "groÃŸe strategische Bedeutung in der europÃ¤ischen Luftfahrtindustrie".Â 

Nach Lufthansa-Angaben wÃ¼rde durch eine Kooperation die portugiesische Hauptstadt Lissabon "als atlantisches Drehkreuz im Netzwerk der Lufthansa Group gestÃ¤rkt". Auch ein Ausbau der "KonnektivitÃ¤t zwischen Europa und anderen Weltregionen wie SÃ¼damerika, Afrika oder Nordamerika" sei mÃ¶glich.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert

    Der Lkw-Bauer MAN will angesichts einer schwÃ¤chelnden Nachfrage nach Nutzfahrzeugen die Zahl der Stellen in Deutschland reduzieren und erwÃ¤gt eine Verlagerung von Teilen seiner

    Mehr
    Verzicht auf
    Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt

    Bauen in Deutschland soll nach dem Willen der Regierung einfacher, gÃ¼nstiger und schneller werden. Dabei soll der sogenannte GebÃ¤udetyp E helfen - bei diesem soll auf

    Mehr
    Flixbus startet Betrieb in Australien - weltweite Expansion geht weiter
    Flixbus startet Betrieb in Australien - weltweite Expansion geht weiter

    Flixbus hat am Donnerstag den Betrieb in Australien aufgenommen und damit seine weltweite Expansion fortgesetzt. Wie das Mutterunternehmen Flix mitteilte, verbindet das

    Mehr
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt
    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches "Wunder"
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber

    Top Meldungen

    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zieht Konsequenzen aus der Debatte um Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten und

    Mehr
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GebÃ¤udetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, gÃ¼nstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das Bundesbauministerium

    Mehr
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts