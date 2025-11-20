Frankreichs Justizminister vergleicht Drogenbanden mit Terror-Bedrohung

GÃ©rald Darmanin (l.) und Laurent NuÃ±ez

Frankreichs Justizminister GÃ©rald Darmanin hat die Bedrohung seines Landes durch Drogenbanden mit der durch Terrorismus verglichen.Â "Es ist eine tÃ¶dliche Gefahr, die mindestens ebenso schlimm ist wie die des Terrorismus", sagte Darmanin am Donnerstag in Marseille, eine Woche nach der Ermordung des Bruders eines Anti-Drogen-Aktivisten. "Es ist ein sehr harter Kampf gegen eine Verbrecherorganisation, die fÃ¼nf bis sechs Milliarden Euro in bar umsetzt", sagte er.Â



"Wir mÃ¼ssen sehr viel mehr tun", rÃ¤umte er ein. Dabei stellte er zusÃ¤tzliches Justizpersonal fÃ¼r Marseille in Aussicht, ohne jedoch Zahlen zu nennen. Die Chefs der Drogenbanden seien entweder inhaftiert oder im Ausland, sagte Darmanin. Es sei dringend nÃ¶tig, den Gebrauch von Mobiltelefonen in GefÃ¤ngnissen zu verhindern, sagte der Justizminister. "Wenn jemand aus dem GefÃ¤ngnis heraus einen Mord in Auftrag geben kann, dann nutzt die Arbeit der Polizei wenig", erklÃ¤rte er.Â



Darmanin und Innenminister Laurent NuÃ±ez trafen am Nachmittag mit den AngehÃ¶rigen des getÃ¶teten 22-JÃ¤hrigen zusammen. "Es war ein Verbrechen, das Angst machen sollte und das auch auf den Staat zielt", sagte NuÃ±ez. Er appellierte an die Verantwortung der Gelegenheitskonsumenten von Drogen. "Sie sind mitverantwortlich fÃ¼r den Drogenhandel und die damit verbundenen Verbrechen", sagte er.



"Die TÃ¤ter hatten es auf mich abgesehen, aber ich stand unter Polizeischutz - und mein kleiner Bruder nicht", sagte Amine Kessaci am Donnerstag dem Sender France Info.Â



Nach Angaben von StaatsanwÃ¤ltin Laure Beccuau zÃ¤hlen die Verantwortlichen fÃ¼r die Tat zu hochrangigen Vertretern der Organisierten KriminalitÃ¤t. Der GetÃ¶tete sei weder selbst in den Drogenhandel involviert noch ein Zufallsopfer gewesen.Â



Die TÃ¤ter hatten in der vergangenen Woche am frÃ¼hen Nachmittag mitten im Stadtzentrum den 20 Jahre alten Mehdi Kessaci von einem Motorroller aus erschossen. Sein Bruder Amine Kessaci hat sich dem Kampf gegen die DrogenkriminalitÃ¤t verschrieben. Â



Der Fall hatte in Frankreich die Debatte Ã¼ber den Kampf gegen die Drogenbanden erneut angefacht. In Marseille waren im Zusammenhang mit dem Drogenkrieg 2023 knapp 50 Menschen getÃ¶tet worden, unter ihnen mehrere Unbeteiligte. Im laufenden Jahr waren es nach einer AFP-ZÃ¤hlung bislang 14 Todesopfer im GroÃŸraum Marseille.Â