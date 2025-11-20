Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers, der inmitten von heiklen internationalen Klima-Verhandlung nichts Besseres zu tun hat, als mit seinen Aussagen halb Brasilien vor den Kopf zu stoÃŸen, muss man die 1 Milliarde-Zusage, die genau jetzt nach diesen Aussagen kommt, als Schadensbegrenzung verstehen", sagte Neubauer der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).
Mit nur wenigen, unnÃ¶tigen und respektlosen Worten hÃ¤tte es der Kanzler es geschafft, hart erkÃ¤mpftes Vertrauen in deutsche Politik einzureiÃŸen. "Den Preis fÃ¼r seine rhetorische UnzuverlÃ¤ssigkeit zahlen wir alle", sagte sie.
Abgesehen davon sei es natÃ¼rlich gut und notwendig, dass Deutschland sich mit Blick auf den Tropenwald-Fonds auf eine klare Zusage einlieÃŸe. "Gleichzeitig bleibt es makaber, dass Deutschland auf der einen Seite eine Milliarde fÃ¼r den Regenwald hinlegt und auf der anderen Seite jÃ¤hrlich 60 Milliarden in fossile Subventionen steckt, und zwischendurch auch gerne 350 Millionen an die Fluggesellschaften verschenkt", fuhr Neubauer fort. "Merz bleibt auf einem klimapolitischen Kurs, der mehr Klima kaputt macht, als er schÃ¼tzt."
Finanzen
Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung
- dts - 20. November 2025, 17:12 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers, der inmitten von heiklen internationalen Klima-Verhandlung nichts Besseres zu tun hat, als mit seinen Aussagen halb Brasilien vor den Kopf zu stoÃŸen, muss man die 1 Milliarde-Zusage, die genau jetzt nach diesen Aussagen kommt, als Schadensbegrenzung verstehen", sagte Neubauer der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) warnt angesichts des Widerstands in der Unionsfraktion gegen das Rentenpaket vor einem Bruch derMehr
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in denMehr
Top Meldungen
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich weiter eingetrÃ¼bt. Im September stieg die Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt auf 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium amMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossene Abschaffung der sogenannten Power-to-Liquid-Quote (PtL) fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bremst Erwartungen an rasche Verbesserungen bei der Deutschen Bahn. "Es wird eine Wende zumMehr