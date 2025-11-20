Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung

Luisa Neubauer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers, der inmitten von heiklen internationalen Klima-Verhandlung nichts Besseres zu tun hat, als mit seinen Aussagen halb Brasilien vor den Kopf zu stoÃŸen, muss man die 1 Milliarde-Zusage, die genau jetzt nach diesen Aussagen kommt, als Schadensbegrenzung verstehen", sagte Neubauer der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Mit nur wenigen, unnÃ¶tigen und respektlosen Worten hÃ¤tte es der Kanzler es geschafft, hart erkÃ¤mpftes Vertrauen in deutsche Politik einzureiÃŸen. "Den Preis fÃ¼r seine rhetorische UnzuverlÃ¤ssigkeit zahlen wir alle", sagte sie.



Abgesehen davon sei es natÃ¼rlich gut und notwendig, dass Deutschland sich mit Blick auf den Tropenwald-Fonds auf eine klare Zusage einlieÃŸe. "Gleichzeitig bleibt es makaber, dass Deutschland auf der einen Seite eine Milliarde fÃ¼r den Regenwald hinlegt und auf der anderen Seite jÃ¤hrlich 60 Milliarden in fossile Subventionen steckt, und zwischendurch auch gerne 350 Millionen an die Fluggesellschaften verschenkt", fuhr Neubauer fort. "Merz bleibt auf einem klimapolitischen Kurs, der mehr Klima kaputt macht, als er schÃ¼tzt."

