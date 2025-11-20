Kiew: Ukraine zu GesprÃ¤chen Ã¼ber neuen US-Plan fÃ¼r Kriegsende bereit

Bei russischem Angriff zerstÃ¶rtes Wohnhaus in Ternopil

Die Ukraine hat von der US-Regierung nach eigenen Angaben einen Entwurf fÃ¼r einen Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland erhalten und ist bereit, darÃ¼ber zu beraten.

Die Ukraine hat von der US-Regierung nach eigenen Angaben einen Entwurf fÃ¼r einen Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland erhalten und ist bereit, darÃ¼ber zu beraten. Die ukrainische Regierung sei bereit, konstruktiv mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten, um ein "wÃ¼rdiges Ende des Krieges zu sichern", erklÃ¤rte das BÃ¼ro von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend. Selenskyj wolle "in den kommenden Tagen" mit US-PrÃ¤sident Donald Trump Ã¼ber den Vorschlag sprechen.



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen neuen Plan zur Beilegung des seit fast vier Jahren andauernden Konflikts in der Ukraine erarbeitet haben. Aus Kiew hieÃŸ es dazu, die Initiative sehe die Abtretung der von Russland kontrollierten Gebiete einschlieÃŸlich der Krim-Halbinsel sowie eine deutliche Verkleinerung der ukrainischen Armee und den Verzicht der Ukraine auf jegliche Langstreckenwaffen vor.Â US-Medien hatten zuvor Ã¼ber angebliche GeheimgesprÃ¤che zwischen Moskau und Washington berichtet.



Die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten Kiews reagierten zurÃ¼ckhaltend auf die jÃ¼ngste US-Initiative, die russische Interessen in hohem MaÃŸe zu begÃ¼nstigen scheint. So bestanden AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) und die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas auf einer Beteiligung der Ukraine und Europas an mÃ¶glichen Verhandlungen. Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) nannte die Nachrichten zu dem US-Vorschlag "durchaus verstÃ¶rend".Â