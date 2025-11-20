Klimakonferenz-GelÃ¤nde in BelÃ©m wegen Feuers evakuiert - Brand "unter Kontrolle"

Wegen eines Feuers ist das GelÃ¤nde der UN-Klimakonferenz COP30 im brasilianischen BelÃ©m evakuiert worden. Delegierte rannten in Panik ins Freie, nachdem in einem Pavillon auf dem KonferenzgelÃ¤nde am Donnerstag ein Brand ausgebrochen war. Rauch fÃ¼llte die Halle des KonferenzgebÃ¤udes. Kurz darauf erklÃ¤rte die Regierung, das Feuer sei "unter Kontrolle" gebracht worden.
"Es ist schon unter Kontrolle, die Feuerwehr des Bundesstaates ParÃ¡ ist vor Ort", sagte Tourismusminister Celso Sabino im Fernsehen. Niemand sei verletzt worden.Â
AFP-Reporter sahen, wie Menschen in der Halle durcheinander rannten, in deren Mitte Flammen hochschlugen. Menschen riefen "Feuer", Ã¼ber dem GebÃ¤ude stieg Rauch auf. SicherheitskrÃ¤fte und UN-Vertreter rannten mit FeuerlÃ¶schern zur Brandstelle. Kurz darauf traf die Feuerwehr ein.
"Wir wurden evakuiert und warten jetzt die weiteren Instruktionen ab", sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums vor Ort der Nachrichtenagentur AFP. Vertreter deutscher Umweltorganisationen berichteten AFP, die Evakuierung sei gut verlaufen, sie seien direkt ins Freie geleitet worden.
Das Feuer brach am vorletzten Tag der zweiwÃ¶chigen UN-Klimakonferenz COP30 aus, bei der die Verhandler aus rund 190 Staaten weiter intensiv Ã¼ber Knackpunkte wie Klimafinanzierung und HandelsmaÃŸnahmen ringen.
- AFP - 20. November 2025, 19:25 Uhr
