Putin bei Besuch des Kommandopostens

Nach jÃ¼ngsten GelÃ¤ndegewinnen der russischen Armee in der Ukraine ist Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Truppenbesuch an die Front gereist. Putin sei von Offizieren Ã¼ber die derzeitige Lage an der Front informiert worden, sagte Kreml-Sprecher Peskow.

Nach jÃ¼ngsten GelÃ¤ndegewinnen der russischen Armee in der Ukraine ist Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Truppenbesuch an die Front gereist. Putin habe einen "Kommandoposten der westlichen Truppe besucht" und sei von Offizieren Ã¼ber die derzeitige Lage an der Front informiert worden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Journalisten.Â



Dabei wurde Putin vom Kommandeur der westlichen Truppen Ã¼ber die "Befreiung der Stadt Kupjansk" in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine informiert. Die Stadt sei ein "wichtiger Knotenpunkt der ukrainischen Verteidigung", sagte Sergej Kusowlew einem Fernsehbericht zufolge gegenÃ¼ber Putin.



Kupjanks war bereits am ersten Tag der russischen Offensive im Jahr 2022 von Moskau erobert worden, wurde jedoch spÃ¤ter von den ukrainischen StreitkrÃ¤ften zurÃ¼ckerobert. In den vergangenen Monaten gerieten die ukrainischen Soldaten an der Front zunehmend unter Druck.Â



Ob sich der von Putin besuchte Posten in Russland oder im besetzten Teil der Ukraine befand, gab Peskow nicht bekannt.Â