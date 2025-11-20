Politik

Fortsetzung der COP30 in BelÃ©m frÃ¼hestens um Mitternacht MEZ

  • AFP - 20. November 2025, 21:04 Uhr
Bild vergrößern: Fortsetzung der COP30 in BelÃ©m frÃ¼hestens um Mitternacht MEZ
Feuer auf dem KonferenzgelÃ¤nde
Bild: AFP

Nach dem Brand auf dem GelÃ¤nde der UN-Klimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m kÃ¶nnen die Verhandler frÃ¼hestens in ein paar Stunden wieder zurÃ¼ckkehren.

Nach dem Brand auf dem GelÃ¤nde der UN-Klimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m kÃ¶nnen die Verhandler frÃ¼hestens in ein paar Stunden wieder zurÃ¼ckkehren. Das KonferenzgelÃ¤nde werde frÃ¼hestens um 20.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MEZ) wieder geÃ¶ffnet, teilte das UN-Klimasekretariat am Donnerstag mit.Â 

Das Klimasekretariat dankte den Delegierten der COP30 fÃ¼r die "schnelle Evakuierung". Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, es sei nur "begrenzter Schaden" entstanden.

Zuvor war bei den LÃ¤nderpavillons in der NÃ¤he des Eingangsbereich der Klimakonferenz ein Feuer mit meterhohen Flammen ausgebrochen. Mitten in der entscheidenden Phase der Klimaverhandlungen wurde das gesamte GelÃ¤nde evakuiert, zehntausende Konferenzteilnehmer brachten sich in Sicherheit.

Das Feuer brach am vorletzten Tag der zweiwÃ¶chigen UN-Klimakonferenz COP30 aus, bei der die Verhandler aus rund 190 Staaten weiter intensiv Ã¼ber Knackpunkte wie Klimafinanzierung und HandelsmaÃŸnahmen ringen. Die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Klimaverhandlungen anders als in den Vorjahren pÃ¼nktlich am Freitagabend zum Abschluss zu bringen.

