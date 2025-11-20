Ischinger will Ukraine-Friedensplan der EuropÃ¤er

Wolfgang Ischinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Verhandlungen zwischen den USA und Russland Ã¼ber die Zukunft der Ukraine fordert der ehemalige Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger einen eigenen Friedensplan der EuropÃ¤er. "In der jetzigen Situation wÃ¤re es sinnvoll, einen europÃ¤ischen Prinzipienkatalog zu erstellen und mit den Amerikanern zu teilen", sagte er dem "Stern". Bislang habe man das auch mit RÃ¼cksicht auf die Ukraine nicht gemacht, "weil man gesagt hat: Wir sind nicht der Vormund der Ukraine".



Die EuropÃ¤er wÃ¼rden aber von den USA und Russland erneut ignoriert, "weil wir noch immer so tun, als ginge es hier um Zollverhandlungen, nicht um Krieg und Frieden", sagte Ischinger, der Deutschland in Washington als Botschafter vertreten hatte und bis heute die MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz fÃ¼hrt.



Scharf kritisiert er die Ã¶ffentlichen Debatten um die Nutzung des eingefrorenen russischen ZentralbankvermÃ¶gens. "Die EuropÃ¤er sollten sagen: So, jetzt machen wir die TÃ¼r zu und hÃ¤mmern eine LÃ¶sung aus zwischen den 27 Mitgliedsstaaten, bei der auch der letzte Einwand des belgischen MinisterprÃ¤sidenten ausgerÃ¤umt wird. Und dann wird Russland mitgeteilt: Wenn ihr bis Ã¼bermorgen nicht folgende Gegenleistung erfÃ¼llt, dann hat die Ukraine 140 Milliarden neues Kapital."



Ischinger zeigte sich von der LÃ¶sung Ã¼berzeugt. "WÃ¼rden wir es so machen, wÃ¼rde in Moskau so mancher sagen: `Okay, vielleicht sollten wir doch mal in BrÃ¼ssel, Berlin, Paris oder London anrufen.`"



Stattdessen betrieben die EuropÃ¤er aber eine "Ã¶ffentliche Saalschlacht vor den Augen sÃ¤mtlicher russischer Analysten", erklÃ¤rte der Sicherheitsexperte. "Da sagen die in Moskau sich doch: `Die EuropÃ¤er kriegen es mal wieder nicht gebacken.` Insofern sind wir EuropÃ¤er auch selbst schuld, dass wir am Spielfeldrand stehen."

