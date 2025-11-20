Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Berichte Ã¼ber geheime Verhandlungen der USA mit Russland zur Zukunft der Ukraine hat AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) Telefonate mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff sowie mit meinem tÃ¼rkischen Amtskollegen Hakan Fidan gefÃ¼hrt. "Wir haben uns Ã¼ber unsere vielfÃ¤ltigen aktuellen BemÃ¼hungen ausgetauscht, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und damit endlich das unermessliche menschliche Leid zu beenden", teilte Wadephul am Donnerstag mit.
"In den GesprÃ¤chen ging es auch um konkrete Ideen, die aktuell besprochen werden. Beiden Kollegen ist die enge Abstimmung mit Deutschland und den europÃ¤ischen Partnern wichtig, der wir auf allen Ebenen gerecht werden", sagte er. "Es muss gerade jetzt mit dem beginnenden Winter in einem ersten Schritt darum gehen, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur umgehend einzustellen, damit nicht noch mehr Menschen unter den tiefen Temperaturen leiden. Dann mÃ¼ssen umgehend GesprÃ¤che Ã¼ber einen dauerhaften Waffenstillstand gefÃ¼hrt werden."
Brennpunkte
Wadephul telefoniert mit US-Sondergesandtem Ã¼ber Ukraine
- dts - 20. November 2025, 18:11 Uhr
