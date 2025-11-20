Wirtschaft

US-Arbeitsmarkt schwÃ¤chelt - Unsicherheit vor Fed-Entscheidung

  • AFP - 20. November 2025, 15:53 Uhr
Bild vergrößern: US-Arbeitsmarkt schwÃ¤chelt - Unsicherheit vor Fed-Entscheidung
US-PrÃ¤sident Trump
Bild: AFP

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich weiter eingetrÃ¼bt. Im September stieg die Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt auf 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Die Signale vom Arbeitsmarkt sind laut Ministerium allerdings widersprÃ¼chlich. So wurden im September im Vergleich zum Vormonat zwar 119.000 Jobs geschaffen - gut doppelt so viele wie von Experten erwartet. Zugleich korrigierte die Regierung die August-Zahlen aber nach unten: In dem Sommermonat gingen demnach 4000 ArbeitsplÃ¤tze verloren. Bisher ging das Ministerium von einem Zuwachs um 22.000 Jobs aus.

Im Vergleich zum September 2024 ist der Trend deutlich sichtbar: Im Jahresvergleich waren in den USA 700.000 Menschen mehr arbeitslos. Dies betraf laut den Ministeriumsangaben vor allem Frauen und Menschen asiatischer Herkunft. Besonders viele ArbeitsplÃ¤tze gingen demnach in der Logistikbranche und im Ã¶ffentlichen Dienst verloren. Seit dem erneuten Amtsantritt von US-PrÃ¤sident Donald Trump im Januar verloren alleine 97.000 Bundesbedienstete ihren Job.

Die Unsicherheit ist auch mit fehlenden Daten begrÃ¼ndet: Wegen der lÃ¤ngsten Haushaltssperre der US-Geschichte zwischen Anfang Oktober und dem 13. November kann die Regierung nach eigenen Angaben keine Zahlen fÃ¼r den Oktober vorlegen.

Am 10. Dezember gibt die Fed nach zweitÃ¤gigen Beratungen die nÃ¤chste Leitzinsentscheidung bekannt. Laut dem am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Protokoll der Notenbank gaben bei der letzten Sitzung Ende Oktober "viele Teilnehmer" an, "dass es angesichts ihrer wirtschaftlichen Prognosen wahrscheinlich angemessen sei, den Zielkorridor fÃ¼r den Rest des Jahres unverÃ¤ndert zu lassen".Â Â 

Im Oktober hatte die Fed den maÃŸgeblichen Zinssatz zum zweiten Mal binnen sechs Wochen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Er liegt derzeit in einer Spanne zwischen 3,75 und 4,0 Prozent. Trump drÃ¤ngt die Fed seit Monaten zu einem deutlich stÃ¤rkeren Zinsschnitt. Der Immobilienunternehmer will damit unter anderem Kredite fÃ¼r HÃ¤user und Wohnungen gÃ¼nstiger machen.

