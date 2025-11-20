Deutsche Umwelthilfe kritisiert Abschaffung von E-Kerosin-Quote

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossene Abschaffung der sogenannten Power-to-Liquid-Quote (PtL) fÃ¼r den Luftverkehr kritisiert. Die Regelung sah vor, dass ab 2026 dem Kerosin ein festgelegter Anteil strombasierter Kraftstoffe beigemischt werden sollte.



"Wenn im Luftverkehr die nationale Quote fÃ¼r E-Kerosin entfÃ¤llt und parallel Ã¼ber die EinfÃ¼hrung einer Quote fÃ¼r Wasserstoff und E-Fuels im StraÃŸenverkehr innerhalb der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) diskutiert wird, lÃ¤uft etwas gewaltig schief", sagte DUH-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer JÃ¼rgen Resch.



Mit der Abschaffung bremse die Bundesregierung den dringend notwendigen Hochlauf von E-Kerosin aus. "Zudem verschiebt sich der Kabinettsentwurf zur Treibhausgasminderungsquote, obwohl das Instrument seit Jahren Fehlanreize fÃ¼r klimaschÃ¤dliche Kraftstoffe setzt", so Resch. Beide Quoten sollten ursprÃ¼nglich gemeinsam Ã¼berarbeitet werden.



GrÃ¼ner Wasserstoff und E-Fuels sind extrem knapp und teuer. Deshalb fordert die Umwelthilfe, dass sie dem Flug- und Schiffsverkehr vorbehalten bleiben sollen. Dort gibt es derzeit kaum klimafreundliche Alternativen.

