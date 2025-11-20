Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenquote in den USA ist im September leicht auf 4,4 Prozent gestiegen. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Die Zahl der Arbeitslosen kletterte von 7,4 auf 7,6 Millionen.
Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 119.000 neue Stellen auÃŸerhalb der Landwirtschaft. Der BeschÃ¤ftigungszuwachs setzte sich in den Bereichen Gesundheitswesen, Gastronomie und soziale UnterstÃ¼tzung fort, wÃ¤hrend es in den Bereichen Transport und Lagerhaltung sowie im Ã¶ffentlichen Dienst zu Arbeitsplatzverlusten kam. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 1,8 Millionen Menschen und nahm damit wieder leicht ab.
Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Ãœber die wÃ¼rden sich BÃ¶rsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden wÃ¼rde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kÃ¤men.
Eigentlich hÃ¤tte der September-Bericht bereits Anfang Oktober verÃ¶ffentlicht werden sollen. Aufgrund des Shutdowns wurde er aber verschoben. Die Erhebung der Haushaltsdaten fÃ¼r September war bereits vor dem Regierungsstillstand abgeschlossen, wÃ¤hrend die Daten der Unternehmensumfrage sowohl vor als auch wÃ¤hrend des Stillstands elektronisch von Unternehmen selbst gemeldet wurden. FÃ¼r Oktober 2025 wird es keine VerÃ¶ffentlichung der BeschÃ¤ftigungsdaten geben, da die entsprechende Erhebung aufgrund des Stillstands nicht durchgefÃ¼hrt wurde.
Wirtschaft
US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
- dts - 20. November 2025, 14:40 Uhr
.
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenquote in den USA ist im September leicht auf 4,4 Prozent gestiegen. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Die Zahl der Arbeitslosen kletterte von 7,4 auf 7,6 Millionen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bremst Erwartungen an rasche Verbesserungen bei der Deutschen Bahn. "Es wird eine Wende zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zieht Konsequenzen aus der Debatte um Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GebÃ¤udetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, gÃ¼nstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das BundesbauministeriumMehr
Top Meldungen
Mit unerwartet starken GeschÃ¤ftszahlen hat der US-Technologieriese Nvidia BefÃ¼rchtungen vor dem Platzen einer mÃ¶glichen Spekulationsblase im Bereich KÃ¼nstlicher IntelligenzMehr
Der asiatische OnlinehÃ¤ndler Shein, der kÃ¼rzlich einen ersten dauerhaften Laden in Paris erÃ¶ffnet hat, bekommt weiter starken Gegenwind in Frankreich: Mehrere HandelsverbÃ¤ndeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. DasMehr