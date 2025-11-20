Studie zu neuer Abnehmpille: Zehn Prozent weniger Gewicht nach 18 Monaten

Logo des US-Pharmakonzerns Eli Lilly

Abnehmpille statt Abnehmspritze: Auch die tÃ¤gliche Einnahme einer Pille kann einer Studie zufolge beim Abnehmen helfen. Menschen, die knapp 18 Monate eine Tablette mit dem Wirkstoff Orforglipron schluckten, verloren etwa ein Zehntel ihres KÃ¶rpergewichts.

Abnehmpille statt Abnehmspritze: Auch die tÃ¤gliche Einnahme einer Pille kann einer Studie zufolge beim Abnehmen helfen. Wie aus der am Donnerstag im renommierten britischen Fachmagazin "The Lancet" verÃ¶ffentlichten Studie hervorgeht, verloren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die tÃ¤glich eine Tablette mit dem Wirkstoff Orforglipron schluckten, in knapp 18 Monaten etwa ein Zehntel ihres KÃ¶rpergewichts.



Bisher verfÃ¼gbare Abnehmspritzen wie Ozempic und Mounjaro wirken wie das Darmhormon GLP-1, das die Produktion von Insulin im KÃ¶rper steigert und das HungergefÃ¼hl unterdrÃ¼ckt. Sie werden eingesetzt, um Typ-2-Diabetes zu behandeln sowie Ã¼bergewichtigen und fettleibigen Patientinnen und Patienten beim Abnehmen zu helfen. Bisher werden die Wirkstoffe durch wÃ¶chentliche Spritzen verabreicht. Pharmafirmen arbeiten aber schon lÃ¤nger an Produkten in Tablettenform, die leichter anzuwenden und zudem billiger sind.



Getestet wurde nun eine Pille mit dem Wirkstoff Orforglipron. Entwickelt wurde sie vom US-Pharmakonzern Eli Lilly, der auch die Abnehmspritze Mounjaro herstellt. Mehr als 1500 Erwachsene aus zehn LÃ¤ndern, die sowohl an Fettleibigkeit als auch an Typ-2-Diabetes litten, nahmen die Pille tÃ¤glich ein. Alle Probandinnen und Probanden erhielten auÃŸerdem die Empfehlung, sich gesund zu ernÃ¤hren und Sport zu treiben.



Probandinnen und Probanden, die Pillen mit der hÃ¶chsten Dosierung von 36 Milligramm Orforglipron einnahmen, verloren der Studie zufolge in 72 Wochen rund zehn Prozent ihres KÃ¶rpergewichts. Bei Probandinnen und Probanden, die ein Placebo einnahmen, waren es zwei Prozent.



Die Studie bestÃ¤tigt damit in etwa die Ergebnisse einer frÃ¼heren Studie zu dem Wirkstoff, die bei fettleibigen Probandinnen und Probanden, die aber nicht an Typ-2-Diabetes litten, zwÃ¶lf Prozent Gewichtsverlust ergeben hatte. Menschen, denen im selben Zeitraum wÃ¶chentlich die Abnehmspritze Mounjaro verabreicht wurde, verloren sogar 22 Prozent ihres KÃ¶rpergewichts. Bei beiden Studien zu der Abnehmpille wurden zudem Nebenwirkungen wie Ãœbelkeit, Erbrechen, Verstopfung und Durchfall beobachtet, die auch bei den Abnehmspritzen auftreten.



Die leitende Studienautorin Deborah Horn von der UniversitÃ¤tsklinik im texanischen Houston erklÃ¤rte, ein orales Medikament, das einen zweistelligen Gewichtsverlust von durchschnittlich zehn Kilogramm ermÃ¶gliche, sei fÃ¼r die Behandlung von Ã¼bergewichtigen und fettleibigen Menschen "hochinteressant". Sollte Orforglipron von der US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA zugelassen werden, werde es im Vergleich zu den injizierbaren Medikamenten zu "deutlich geringeren Kosten" fÃ¼hren.



Auch andere Pharmafirmen forschen bereits an Abnehmpillen und liefern sich dabei einen harten Wettbewerb: Im April brach etwa der Aktienkurs des mit den Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy erfolgreichen dÃ¤nischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ein, nachdem der US-Konkurrent Eli Lilly die Ergebnisses seiner ersten Studie zu Orforglipron bekanntgegeben hatte.