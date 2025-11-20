RKI: 2300 neue HIV-Infektionen in vergangenem Jahr - leichter Anstieg

Testprogramm in Manila

In Deutschland hat es im vergangenen Jahr nach einer SchÃ¤tzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) 2300 neue HIV-Infektionen gegeben. Dies waren gegenÃ¼ber dem Jahr 2023 etwa 200 Neuinfektionen mehr, wie das RKI am Donnerstag in Berlin anlÃ¤sslich des Weltaidstags am 1. Dezember mitteilte. Das RKI erklÃ¤rte, der Anstieg zeige dass es weiterer Anstrengungen bedÃ¼rfe, vor allem um die zielgruppenspezifischen Testangebote und den Zugang zu Therapie und Prophylaxe in der FlÃ¤che zu verbessern.



Bei homosexuellen Verbindungen von MÃ¤nnern erhÃ¶hte sich die Zahl der Neuinfektionen der SchÃ¤tzung zufolge von 1200 im Jahr 2023 auf 1300 im vergangenen Jahr. Beim Spritzen von Drogen infizierten sich etwa 400 Menschen, hier gibt es seit 2010 einen kontinuierlichen Anstieg. Bei heterosexuellen Kontakten gab es einen ebenfalls leichten Anstieg auf etwa 590 Neuinfektionen.



Nach Angaben des RKI gab es Ende 2024 insgesamt 97.700 Menschen mit HIV in Deutschland. Darunter seien etwa 8200 noch nicht diagnostizierte HIV-Neuinfektionen. Das RKI erklÃ¤rte, es seien leicht zugÃ¤ngliche Testangebote, MaÃŸnahmen zur FÃ¶rderung der Testbereitschaft und die Kenntnis von Infektionsrisiken wichtig.



Etwa 98 Prozent der Menschen mit diagnostizierter HIV-Infektion erhielten 2024 eine sogenannte antiretrovirale Therapie. Bei fast allen Behandelten sei die Behandlung erfolgreich, so dass sie HIV nicht mehr auf sexuellem Weg Ã¼bertragen kÃ¶nnen.



Etwa ein Drittel aller neudiagostizierten HIV-Infektionen sei 2024 erst mit einem fortgeschrittenen Immundefekt diagnostiziert worden, fast jede fÃ¼nfte Infektion sogar erst mit dem Vollbild Aids.



Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe erklÃ¤rte zu dem Anstieg, dieser sei "noch moderat, aber sehr ernstzunehmen." Insbesondere LÃ¤nder und Kommunen mÃ¼ssten mehr tun - statt weniger, wie es gerade an vielen Orten geschehe.



"Wo in PrÃ¤vention und Drogenhilfe gekÃ¼rzt wird, sind steigende Infektionszahlen die logische Folge", erklÃ¤rte Urban. "KÃ¼rzungen mÃ¼ssen zurÃ¼ckgenommen, PrÃ¤ventions- und Testangebote verstÃ¤rkt werden - dann kÃ¶nnen die Zahlen auch bald wieder sinken."