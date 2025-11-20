Wirtschaft

Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt

  • AFP - 20. November 2025, 12:31 Uhr
Bild vergrößern: Verzicht auf nicht zwingende Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
Baustelle in Frankfurt
Bild: AFP

Bauen in Deutschland soll nach dem Willen der Regierung einfacher, gÃ¼nstiger und schneller werden. Dabei soll der sogenannte GebÃ¤udetyp E helfen - bei diesem soll auf Baustandards verzichtet werden, die gesetzlich nicht zwingend sind. Bau- und Justizministerium legten dazu am Donnerstag ein Eckpunktepapier vor. Sie greifen damit den Entwurf des GebÃ¤udetyp-E-Gesetzes von Ex-Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vom November 2024 auf.Â 

Laut dem Eckpunktepapier soll es fÃ¼r Vertragsparteien kÃ¼nftig "einfach und rechtssicher" mÃ¶glich sein, einen GebÃ¤udetypÂ E zu vereinbaren. In Bereichen, in denen die technischen Baubestimmungen der LÃ¤nder keine Regelungen vorsehen, soll nur ein einfacher Standard geschuldet sein, erlÃ¤uterten die Ministerien. Eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik solle nicht mehr stets zu einem Mangel fÃ¼hren. Der Verbraucherschutz solle dabei gewÃ¤hrleistet bleiben.

Bauministerin Verena Hubertz (SPD) erklÃ¤rte am Donnerstag, der GebÃ¤udetyp E konzentriere sich auf das Wesentliche: "kompakte Grundrisse, robuste Materialien und weg von Schnick Schnack, der den Bau verteuert". Pilotprojekte zeigten, was mÃ¶glich ist: "FensterlÃ¼ftung statt komplizierter Anlagen, weniger massive WÃ¤nde, serielle Bauweise mit schlanken Konstruktionen".Â 

Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) erklÃ¤rte, der GebÃ¤udetyp E sei "ein bisschen wie Baupreisbremse und Bauturbo in einem". Bislang werde in Deutschland "fast immer nach dem Goldstandard" gebaut. Dabei gehe gutes und sicheres Wohnen oft auch gÃ¼nstiger.Â Der GebÃ¤udetyp E ist den Ministerien zufolge sowohl beim Neubau als auch beim Bauen im GebÃ¤udebestand mÃ¶glich.

Der GebÃ¤udetyp E solle in der Planungs- und Baupraxis etabliert werden, so der Wunsch. Dazu sollten vorhandene Erkenntnisse nutzbar gemacht und das Wissen Ã¼ber den GebÃ¤udetypÂ E noch weiter verbreitet werden, erklÃ¤rten die Ministerien. "Beispielsweise sollen Ergebnisse bisheriger Pilotprojekte ausgewertet und der FachÃ¶ffentlichkeit zugÃ¤nglich gemacht, und es soll eine Best-Practice-Sammlung, einschlieÃŸlich VertrÃ¤gen, erarbeitet werden." Folgen soll dann ein Austausch Ã¼ber die Eckpunkte mit LÃ¤ndern, Fachkreisen und VerbÃ¤nden. Auf Grundlage dieser GesprÃ¤che sollen anschlieÃŸend praxistaugliche gesetzliche Regelungen zum GebÃ¤udetyp-E-Vertrag erarbeitet werden.

