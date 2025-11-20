Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt

Bauen in Deutschland soll nach dem Willen der Regierung einfacher, gÃ¼nstiger und schneller werden. Dabei soll der sogenannte GebÃ¤udetyp E helfen - bei diesem soll auf Baustandards verzichtet werden, die gesetzlich nicht zwingend sind. Bau- und Justizministerium legten dazu am Donnerstag ein Eckpunktepapier vor. Sie greifen damit den Entwurf des GebÃ¤udetyp-E-Gesetzes von Ex-Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vom November 2024 auf.Â
Laut dem Eckpunktepapier soll es fÃ¼r Vertragsparteien kÃ¼nftig "einfach und rechtssicher" mÃ¶glich sein, einen GebÃ¤udetypÂ E zu vereinbaren. In Bereichen, in denen die technischen Baubestimmungen der LÃ¤nder keine Regelungen vorsehen, soll nur ein einfacher Standard geschuldet sein, erlÃ¤uterten die Ministerien. Eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik solle nicht mehr stets zu einem Mangel fÃ¼hren. Der Verbraucherschutz solle dabei gewÃ¤hrleistet bleiben.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) erklÃ¤rte am Donnerstag, der GebÃ¤udetyp E konzentriere sich auf das Wesentliche: "kompakte Grundrisse, robuste Materialien und weg von Schnick Schnack, der den Bau verteuert". Pilotprojekte zeigten, was mÃ¶glich ist: "FensterlÃ¼ftung statt komplizierter Anlagen, weniger massive WÃ¤nde, serielle Bauweise mit schlanken Konstruktionen".Â
Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) erklÃ¤rte, der GebÃ¤udetyp E sei "ein bisschen wie Baupreisbremse und Bauturbo in einem". Bislang werde in Deutschland "fast immer nach dem Goldstandard" gebaut. Dabei gehe gutes und sicheres Wohnen oft auch gÃ¼nstiger.Â Der GebÃ¤udetyp E ist den Ministerien zufolge sowohl beim Neubau als auch beim Bauen im GebÃ¤udebestand mÃ¶glich.
Der GebÃ¤udetyp E solle in der Planungs- und Baupraxis etabliert werden, so der Wunsch. Dazu sollten vorhandene Erkenntnisse nutzbar gemacht und das Wissen Ã¼ber den GebÃ¤udetypÂ E noch weiter verbreitet werden, erklÃ¤rten die Ministerien. "Beispielsweise sollen Ergebnisse bisheriger Pilotprojekte ausgewertet und der FachÃ¶ffentlichkeit zugÃ¤nglich gemacht, und es soll eine Best-Practice-Sammlung, einschlieÃŸlich VertrÃ¤gen, erarbeitet werden." Folgen soll dann ein Austausch Ã¼ber die Eckpunkte mit LÃ¤ndern, Fachkreisen und VerbÃ¤nden. Auf Grundlage dieser GesprÃ¤che sollen anschlieÃŸend praxistaugliche gesetzliche Regelungen zum GebÃ¤udetyp-E-Vertrag erarbeitet werden.
Wirtschaft
Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
- AFP - 20. November 2025, 12:31 Uhr
Bauen in Deutschland soll nach dem Willen der Regierung einfacher, gÃ¼nstiger und schneller werden. Dabei soll der sogenannte GebÃ¤udetyp E helfen - bei diesem soll auf Baustandards verzichtet werden, die gesetzlich nicht zwingend sind.
Bauen in Deutschland soll nach dem Willen der Regierung einfacher, gÃ¼nstiger und schneller werden. Dabei soll der sogenannte GebÃ¤udetyp E helfen - bei diesem soll auf Baustandards verzichtet werden, die gesetzlich nicht zwingend sind. Bau- und Justizministerium legten dazu am Donnerstag ein Eckpunktepapier vor. Sie greifen damit den Entwurf des GebÃ¤udetyp-E-Gesetzes von Ex-Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vom November 2024 auf.Â
Weitere Meldungen
Flixbus hat am Donnerstag den Betrieb in Australien aufgenommen und damit seine weltweite Expansion fortgesetzt. Wie das Mutterunternehmen Flix mitteilte, verbindet dasMehr
FÃ¼r das Laden von Elektroautos soll es in Deutschland kÃ¼nftig bessere Rahmenbedingungen geben. "Transparente Preise, einfache BezahlmÃ¶glichkeiten und faire Vergaberegeln sollenMehr
In der Debatte um ein EU-Gesetz gegen Abholzung haben die MitgliedslÃ¤nder mehrheitlich fÃ¼r einen erneuten Aufschub gestimmt und ein AbschwÃ¤chen der Regeln in Aussicht gestellt.Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zieht Konsequenzen aus der Debatte um Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GebÃ¤udetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, gÃ¼nstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das BundesbauministeriumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. DasMehr