Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt

  • dts - 20. November 2025, 10:57 Uhr
Bild vergrößern: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
GerÃ¼stbau fÃ¼r WÃ¤rmedÃ¤mmung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GebÃ¤udetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, gÃ¼nstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das Bundesbauministerium stellten am Donnerstag entsprechende Eckpunkte vor.

Beim GebÃ¤udetyp E wird auf zahlreiche Baustandards verzichtet, die gesetzlich "nicht zwingend" sind. Dadurch reduzieren sich die Baukosten. ZukÃ¼nftig soll es nach den PlÃ¤nen der Ministerien fÃ¼r Vertragsparteien einfach und rechtssicher mÃ¶glich sein, einen GebÃ¤udetyp E zu vereinbaren. Zugleich soll der GebÃ¤udetyp E in der Praxis etabliert werden.

"Der GebÃ¤udetyp E ist ein bisschen wie Baupreisbremse und Bauturbo in einem", sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Bislang werde in Deutschland fast immer nach dem Goldstandard gebaut. "Dabei geht gutes und sicheres Wohnen oft auch gÃ¼nstiger. Nicht jeder braucht die fÃ¼nfte Steckdose im Wohnzimmer." Auch auf den HandtuchheizkÃ¶rper im Bad lege nicht jeder Wert, wenn es ohnehin eine FuÃŸbodenheizung gebe. "Mit dem GebÃ¤udetyp-E-Vertrag wollen wir einen praktikablen Weg erÃ¶ffnen, auf hohe Baustandards zu verzichten - wenn alle Vertragsparteien das wollen."

Bauministerin Verena Hubertz (SPD) ergÃ¤nzte, dass man mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen wolle. "Dazu mÃ¼ssen wir anders bauen und das ist der GebÃ¤udetyp E." Die Pilotprojekte zeigten es lÃ¤ngst: "FensterlÃ¼ftung statt komplizierter Anlagen, weniger massive WÃ¤nde, serielle Bauweise mit schlanken Konstruktionen." Auf Standards, die nicht unbedingt notwendig seien, kÃ¶nne verzichtet werden, um allen Beteiligten das Planen und Bauen zu erleichtern.

