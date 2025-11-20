Brennpunkte

Dunkler Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist Schmetterling des Jahres 2026

  • AFP - 20. November 2025, 13:11 Uhr
Bild vergrößern: Dunkler Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist Schmetterling des Jahres 2026
Schmetterling auf Blume
Bild: AFP

Der Dunkle Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist der Schmetterling des Jahres 2026. Der zimtbraune Tagfalter wurde vom Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der BUND-NRW-Naturschutzstiftung ausgewÃ¤hlt, wie beide mitteilten.

Der Dunkle Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist der Schmetterling des Jahres 2026. Der zimtbraune Tagfalter wurde vom Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der BUND-NRW-Naturschutzstiftung ausgewÃ¤hlt, wie beide am Donnerstag mitteilten. Er ist fÃ¼r seinen Lebenszyklus auf zwei andere Arten angewiesen. WÃ¤hrend seiner Flugzeit von Juli bis August nutzt er die BlÃ¼ten des GroÃŸen Wiesenknopfs als Nahrungsquelle und Eiablageort.

Die jungen Larven ernÃ¤hren sich von den BlÃ¼ten, bevor sie von Knotenameisen in deren Nester getragen werden. Dort leben die Raupen von der Ameisenbrut, bevor sie sich verpuppen und im folgenden Sommer als Falter schlÃ¼pfen. "Dieses komplexe Zusammenspiel von Pflanze, Falter und Ameise ist faszinierend â€“ und zugleich extrem stÃ¶ranfÃ¤llig", erklÃ¤rte Jochen Behrmann von der BUND-NRW-Naturschutzstiftung.

Die BestÃ¤nde des GroÃŸen Wiesenknopfs seien durch intensivere GrÃ¼nlandnutzung und verstÃ¤rkte DÃ¼ngung zurÃ¼ckgegangen, Auch die Knotenameise werde seltener, weil BÃ¶den durch den Klimawandel heiÃŸer und trockener wÃ¼rden. Dadurch verschwÃ¤nden immer mehr LebensrÃ¤ume fÃ¼r den nach EU-Recht streng geschÃ¼tzten Dunklen Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Angebliche Investition in KryptowÃ¤hrung: Frau um Ã¼ber hunderttausend Euro betrogen
    Angebliche Investition in KryptowÃ¤hrung: Frau um Ã¼ber hunderttausend Euro betrogen

    Eine Frau aus Niedersachsen ist von AnlagebetrÃ¼gern um mehr als hunderttausend Euro gebracht worden. Ãœber Werbung in sozialen Medien sei sie auf eine vermeintliche

    Mehr
    Neuer Zeugenaufruf in Fall von getÃ¶tetem Fabian aus GÃ¼strow
    Neuer Zeugenaufruf in Fall von getÃ¶tetem Fabian aus GÃ¼strow

    Im Fall des vor sechs Wochen getÃ¶teten Fabian aus GÃ¼strow hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Dabei geht es um Hinweise auf einen auffÃ¤lligen orangefarbenen

    Mehr
    Prinzessin Diana im
    Prinzessin Diana im "Rachekleid" in Pariser Wachsfigurenkabinett aufgenommen

    In ihrem kÃ¶rperbetonten "Rachekleid" ist Prinzessin Diana in das Pariser Wachsfigurenkabinett MusÃ©e GrÃ©vin eingezogen. Gut 28 Jahre nach ihrem Unfalltod auf der Flucht vor

    Mehr
    Verzicht auf
    Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    Schleswig-holsteinische App fÃ¼r Stolpersteine wird auf ganz Deutschland ausgeweitet
    Schleswig-holsteinische App fÃ¼r Stolpersteine wird auf ganz Deutschland ausgeweitet
    Weimer Ã¼bergibt FirmenanteileÂ an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt FirmenanteileÂ an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative
    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative "Kapitulationsplan"
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam
    Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand
    Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand

    Top Meldungen

    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GebÃ¤udetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, gÃ¼nstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das Bundesbauministerium

    Mehr
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. Das

    Mehr
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsexperten in Europa erwarten weniger Investitionen und Wachstumsverluste aufgrund anhaltender Unsicherheit in der Handelspolitik. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts