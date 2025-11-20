Der Dunkle Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist der Schmetterling des Jahres 2026. Der zimtbraune Tagfalter wurde vom Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der BUND-NRW-Naturschutzstiftung ausgewÃ¤hlt, wie beide am Donnerstag mitteilten. Er ist fÃ¼r seinen Lebenszyklus auf zwei andere Arten angewiesen. WÃ¤hrend seiner Flugzeit von Juli bis August nutzt er die BlÃ¼ten des GroÃŸen Wiesenknopfs als Nahrungsquelle und Eiablageort.
Die jungen Larven ernÃ¤hren sich von den BlÃ¼ten, bevor sie von Knotenameisen in deren Nester getragen werden. Dort leben die Raupen von der Ameisenbrut, bevor sie sich verpuppen und im folgenden Sommer als Falter schlÃ¼pfen. "Dieses komplexe Zusammenspiel von Pflanze, Falter und Ameise ist faszinierend â€“ und zugleich extrem stÃ¶ranfÃ¤llig", erklÃ¤rte Jochen Behrmann von der BUND-NRW-Naturschutzstiftung.
Die BestÃ¤nde des GroÃŸen Wiesenknopfs seien durch intensivere GrÃ¼nlandnutzung und verstÃ¤rkte DÃ¼ngung zurÃ¼ckgegangen, Auch die Knotenameise werde seltener, weil BÃ¶den durch den Klimawandel heiÃŸer und trockener wÃ¼rden. Dadurch verschwÃ¤nden immer mehr LebensrÃ¤ume fÃ¼r den nach EU-Recht streng geschÃ¼tzten Dunklen Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling.
Brennpunkte
Dunkler Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist Schmetterling des Jahres 2026
- AFP - 20. November 2025, 13:11 Uhr
Der Dunkle Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist der Schmetterling des Jahres 2026. Der zimtbraune Tagfalter wurde vom Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der BUND-NRW-Naturschutzstiftung ausgewÃ¤hlt, wie beide mitteilten.
Der Dunkle Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist der Schmetterling des Jahres 2026. Der zimtbraune Tagfalter wurde vom Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der BUND-NRW-Naturschutzstiftung ausgewÃ¤hlt, wie beide am Donnerstag mitteilten. Er ist fÃ¼r seinen Lebenszyklus auf zwei andere Arten angewiesen. WÃ¤hrend seiner Flugzeit von Juli bis August nutzt er die BlÃ¼ten des GroÃŸen Wiesenknopfs als Nahrungsquelle und Eiablageort.
Weitere Meldungen
Eine Frau aus Niedersachsen ist von AnlagebetrÃ¼gern um mehr als hunderttausend Euro gebracht worden. Ãœber Werbung in sozialen Medien sei sie auf eine vermeintlicheMehr
Im Fall des vor sechs Wochen getÃ¶teten Fabian aus GÃ¼strow hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Dabei geht es um Hinweise auf einen auffÃ¤lligen orangefarbenenMehr
In ihrem kÃ¶rperbetonten "Rachekleid" ist Prinzessin Diana in das Pariser Wachsfigurenkabinett MusÃ©e GrÃ©vin eingezogen. Gut 28 Jahre nach ihrem Unfalltod auf der Flucht vorMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GebÃ¤udetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, gÃ¼nstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das BundesbauministeriumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. DasMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsexperten in Europa erwarten weniger Investitionen und Wachstumsverluste aufgrund anhaltender Unsicherheit in der Handelspolitik. DasMehr