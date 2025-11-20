Mit GlockengelÃ¤ut zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt am 20. Dezember des ersten Jahrestags der Gewalttat gedenken. "Meine Gedanken sind noch immer bei den Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen sowie dem menschlichen Leid, das der schreckliche Anschlag verursacht hat", erklÃ¤rteÂ OberbÃ¼rgermeisterin Simone BorrisÂ (parteilos) am Donnerstag.
Den Auftakt der geplanten Veranstaltungen zum Gedenken an die sechs Toten und mehr als 300 Verletzten soll ein Ã¶ffentlicher Ã¶kumenischer Gedenkgottesdienst in der Johanniskirche bilden. Zudem plant die Stadt Magdeburg eine Gedenkveranstaltung fÃ¼r Betroffene und Hinterbliebene, bei der auÃŸer Borris auch Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Reiner Haseloff (CDU) sprechen soll. Auch eine Lichterkette rund um den Alten Markt ist geplant. Die Lichter sollen nach dem GlockengelÃ¤ut entzÃ¼ndet werden, das um 19.02 Uhr zur genauen Uhrzeit des Anschlags beginnen soll.
Bei dem Anschlag raste ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Der Prozess gegen den TatverdÃ¤chtigen lÃ¤uft derzeit vor dem Magdeburger Landgericht. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt, dem erst nach Nachbesserungen am Sicherheitskonzept die Genehmigung erteilt wurde, Ã¶ffnete am Donnerstag fÃ¼r Besucher.
Brennpunkte
Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag
- AFP - 20. November 2025, 14:06 Uhr
Mit GlockengelÃ¤ut zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt am 20. Dezember des ersten Jahrestags der Gewalttat gedenken.
Mit GlockengelÃ¤ut zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt am 20. Dezember des ersten Jahrestags der Gewalttat gedenken. "Meine Gedanken sind noch immer bei den Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen sowie dem menschlichen Leid, das der schreckliche Anschlag verursacht hat", erklÃ¤rteÂ OberbÃ¼rgermeisterin Simone BorrisÂ (parteilos) am Donnerstag.
Weitere Meldungen
Der oberste Staatsanwalt Spaniens ist in einem vielbeachteten Prozess am Donnerstag wegen Verletzung des Justizgeheimnisses zu einem vorÃ¼bergehenden Berufsverbot und einerMehr
Weil er seinen Vater ermordete, hat das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg die dauerhafte Unterbringung eines 28-JÃ¤hrigen in einem psychiatrischen KrankenhausMehr
Sechs Liter Wasser pro Person und ein batteriebetriebenes Radio: Die franzÃ¶sische Regierung hat am Donnerstag einen neuen Ratgeber fÃ¼r richtiges Verhalten bei Krisen undMehr
Top Meldungen
Mit unerwartet starken GeschÃ¤ftszahlen hat der US-Technologieriese Nvidia BefÃ¼rchtungen vor dem Platzen einer mÃ¶glichen Spekulationsblase im Bereich KÃ¼nstlicher IntelligenzMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zieht Konsequenzen aus der Debatte um Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten undMehr
Der asiatische OnlinehÃ¤ndler Shein, der kÃ¼rzlich einen ersten dauerhaften Laden in Paris erÃ¶ffnet hat, bekommt weiter starken Gegenwind in Frankreich: Mehrere HandelsverbÃ¤ndeMehr