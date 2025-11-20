Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag

Buden auf Weinachtsmarkt in Magdeburg

Mit GlockengelÃ¤ut zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt am 20. Dezember des ersten Jahrestags der Gewalttat gedenken. "Meine Gedanken sind noch immer bei den Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen sowie dem menschlichen Leid, das der schreckliche Anschlag verursacht hat", erklÃ¤rteÂ OberbÃ¼rgermeisterin Simone BorrisÂ (parteilos) am Donnerstag.



Den Auftakt der geplanten Veranstaltungen zum Gedenken an die sechs Toten und mehr als 300 Verletzten soll ein Ã¶ffentlicher Ã¶kumenischer Gedenkgottesdienst in der Johanniskirche bilden. Zudem plant die Stadt Magdeburg eine Gedenkveranstaltung fÃ¼r Betroffene und Hinterbliebene, bei der auÃŸer Borris auch Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Reiner Haseloff (CDU) sprechen soll. Auch eine Lichterkette rund um den Alten Markt ist geplant. Die Lichter sollen nach dem GlockengelÃ¤ut entzÃ¼ndet werden, das um 19.02 Uhr zur genauen Uhrzeit des Anschlags beginnen soll.



Bei dem Anschlag raste ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Der Prozess gegen den TatverdÃ¤chtigen lÃ¤uft derzeit vor dem Magdeburger Landgericht. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt, dem erst nach Nachbesserungen am Sicherheitskonzept die Genehmigung erteilt wurde, Ã¶ffnete am Donnerstag fÃ¼r Besucher.