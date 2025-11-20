Brennpunkte

Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag

  • AFP - 20. November 2025, 14:06 Uhr
Bild vergrößern: Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag
Buden auf Weinachtsmarkt in Magdeburg
Bild: AFP

Mit GlockengelÃ¤ut zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt am 20. Dezember des ersten Jahrestags der Gewalttat gedenken.

Mit GlockengelÃ¤ut zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt am 20. Dezember des ersten Jahrestags der Gewalttat gedenken. "Meine Gedanken sind noch immer bei den Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen sowie dem menschlichen Leid, das der schreckliche Anschlag verursacht hat", erklÃ¤rteÂ OberbÃ¼rgermeisterin Simone BorrisÂ (parteilos) am Donnerstag.

Den Auftakt der geplanten Veranstaltungen zum Gedenken an die sechs Toten und mehr als 300 Verletzten soll ein Ã¶ffentlicher Ã¶kumenischer Gedenkgottesdienst in der Johanniskirche bilden. Zudem plant die Stadt Magdeburg eine Gedenkveranstaltung fÃ¼r Betroffene und Hinterbliebene, bei der auÃŸer Borris auch Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Reiner Haseloff (CDU) sprechen soll. Auch eine Lichterkette rund um den Alten Markt ist geplant. Die Lichter sollen nach dem GlockengelÃ¤ut entzÃ¼ndet werden, das um 19.02 Uhr zur genauen Uhrzeit des Anschlags beginnen soll.

Bei dem Anschlag raste ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Der Prozess gegen den TatverdÃ¤chtigen lÃ¤uft derzeit vor dem Magdeburger Landgericht. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt, dem erst nach Nachbesserungen am Sicherheitskonzept die Genehmigung erteilt wurde, Ã¶ffnete am Donnerstag fÃ¼r Besucher.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt
    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt

    Der oberste Staatsanwalt Spaniens ist in einem vielbeachteten Prozess am Donnerstag wegen Verletzung des Justizgeheimnisses zu einem vorÃ¼bergehenden Berufsverbot und einer

    Mehr
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg

    Weil er seinen Vater ermordete, hat das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg die dauerhafte Unterbringung eines 28-JÃ¤hrigen in einem psychiatrischen Krankenhaus

    Mehr
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber

    Sechs Liter Wasser pro Person und ein batteriebetriebenes Radio: Die franzÃ¶sische Regierung hat am Donnerstag einen neuen Ratgeber fÃ¼r richtiges Verhalten bei Krisen und

    Mehr
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    Verzicht auf
    Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches "Wunder"
    Versicherer: Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerorts weniger stark gesunken
    Versicherer: Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerorts weniger stark gesunken
    SPD-Fraktionsvize wegen Berichte zu US-Friedensplan besorgt
    SPD-Fraktionsvize wegen Berichte zu US-Friedensplan besorgt
    Gutachten an EuGH: Impfpflicht fÃ¼r Soldaten ist keine Diskriminierung
    Gutachten an EuGH: Impfpflicht fÃ¼r Soldaten ist keine Diskriminierung

    Top Meldungen

    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase

    Mit unerwartet starken GeschÃ¤ftszahlen hat der US-Technologieriese Nvidia BefÃ¼rchtungen vor dem Platzen einer mÃ¶glichen Spekulationsblase im Bereich KÃ¼nstlicher Intelligenz

    Mehr
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zieht Konsequenzen aus der Debatte um Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten und

    Mehr
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs

    Der asiatische OnlinehÃ¤ndler Shein, der kÃ¼rzlich einen ersten dauerhaften Laden in Paris erÃ¶ffnet hat, bekommt weiter starken Gegenwind in Frankreich: Mehrere HandelsverbÃ¤nde

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts