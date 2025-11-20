Brennpunkte

Durchsuchungen wegen sogenannter Firmenbestattungen - Zwei MÃ¤nner festgenommen

  • AFP - 20. November 2025, 15:31 Uhr
Bild vergrößern: Durchsuchungen wegen sogenannter Firmenbestattungen - Zwei MÃ¤nner festgenommen
Polizeifahrzeug
Bild: AFP

Wegen des Verdachts hunderter sogenannter Firmenbestattungen sind bei bundesweiten Durchsuchungen zwei MÃ¤nner festgenommen worden. Gegen die TatverdÃ¤chtigen im Alter von 51 und 61 Jahren lagen Haftbefehle vor, wie die BehÃ¶rden in Berlin mitteilten.

Wegen des Verdachts hunderter sogenannter Firmenbestattungen sind bei bundesweiten Durchsuchungen zwei MÃ¤nner festgenommen worden. Gegen die TatverdÃ¤chtigen im Alter von 51 und 61 Jahren lagen Haftbefehle vor, wie die BehÃ¶rden am Donnerstag in Berlin mitteilten.Â Angeordnet wurden die Durchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft Berlin.

Bei dem 61-JÃ¤hrigen handelt es sich den Ermittlern zufolge um den HauptverdÃ¤chtigen. Er soll als Vermittler von sogenannten GmbH-Bestattungen fungiert haben. Dabei entledigen sich Gesellschafter oder GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ihrer insolvenzrechtlichen Verantwortung durch den Verkauf ihrer Gesellschaft ohne "Altlasten".

Ãœber ein Netzwerk von Helfern soll der 61-JÃ¤hrige sich an neuen Anschriften um die eingehende Post gekÃ¼mmert haben, um den Anschein eines ordnungsgemÃ¤ÃŸen GeschÃ¤ftsbetriebs so lange wie mÃ¶glich aufrechtzuerhalten. Dabei soll es sich meist um Scheinanschriften gehandelt haben. Seit 2022 sollen mehr als 400 Firmen unter Beteiligung des Hauptbeschuldigten "bestattet" worden sein.Â 

Insgesamt wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft gegen 20 Beschuldigte ermittelt. Darunter sind den Angaben zufolge auch Notare, bei denen Verdacht auf Beihilfe zu Insolvenz- und Bankrottdelikten, Bestechlichkeit und GebÃ¼hrenÃ¼berhÃ¶hung besteht. Die Durchsuchungen fanden an 29 Anschriften statt, von denen sich neun in Berlin befanden. Es wurden DatentrÃ¤ger und Unterlagen beschlagnahmt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frankreichs Justizminister vergleicht Drogenbanden mit Terror-Bedrohung
    Frankreichs Justizminister vergleicht Drogenbanden mit Terror-Bedrohung

    Frankreichs Justizminister GÃ©rald Darmanin hat die Bedrohung seines Landes durch Drogenbanden mit der durch Terrorismus verglichen.Â "Es ist eine tÃ¶dliche Gefahr, die mindestens

    Mehr
    Urteil aus Niedersachsen: Skiausflug ist keine Dienstreise - kein Arbeitsunfall
    Urteil aus Niedersachsen: Skiausflug ist keine Dienstreise - kein Arbeitsunfall

    Ein Skiausflug ist laut einem Urteil aus Niedersachsen keine Dienstreise. Wer dabei einen Unfall erleidet, hat keinen Anspruch auf die Anerkennung eines Arbeitsunfalls, wie das

    Mehr
    Nordrhein-Westfalen: Mutter mit vier Kindern aus Serbien darf abgeschoben werden
    Nordrhein-Westfalen: Mutter mit vier Kindern aus Serbien darf abgeschoben werden

    Eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern aus Serbien darf abgeschoben werden. Das entschied das Verwaltungsgericht DÃ¼sseldorf nach Angaben vom Donnerstag und begrÃ¼ndete

    Mehr
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    Verzicht auf
    Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
    Bas fÃ¼rchtet Scheitern der Koalition an Rentenpaket
    Bas fÃ¼rchtet Scheitern der Koalition an Rentenpaket
    US-Arbeitsmarkt schwÃ¤chelt - Unsicherheit vor Fed-Entscheidung
    US-Arbeitsmarkt schwÃ¤chelt - Unsicherheit vor Fed-Entscheidung
    Deutsche Umwelthilfe kritisiert Abschaffung von E-Kerosin-Quote
    Deutsche Umwelthilfe kritisiert Abschaffung von E-Kerosin-Quote
    RKI: 2300 neue HIV-Infektionen in vergangenem Jahr - leichter Anstieg
    RKI: 2300 neue HIV-Infektionen in vergangenem Jahr - leichter Anstieg
    Studie zu neuer Abnehmpille: Zehn Prozent weniger Gewicht nach 18 Monaten
    Studie zu neuer Abnehmpille: Zehn Prozent weniger Gewicht nach 18 Monaten
    Rentenpaket: Kanzleramtschef fordert weniger Ã¶ffentlichten Streit in Koalition
    Rentenpaket: Kanzleramtschef fordert weniger Ã¶ffentlichten Streit in Koalition

    Top Meldungen

    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bremst Erwartungen an rasche Verbesserungen bei der Deutschen Bahn. "Es wird eine Wende zum

    Mehr
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenquote in den USA ist im September leicht auf 4,4 Prozent gestiegen. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in

    Mehr
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an

    Ein Gericht in Spanien hat die Facebook-Mutter Meta wegen unlauteren Wettbewerbs zu einer Zahlung von 479 Millionen Euro an spanische Medienunternehmen verurteilt. Meta habe

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts