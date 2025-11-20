Wegen des Verdachts hunderter sogenannter Firmenbestattungen sind bei bundesweiten Durchsuchungen zwei MÃ¤nner festgenommen worden. Gegen die TatverdÃ¤chtigen im Alter von 51 und 61 Jahren lagen Haftbefehle vor, wie die BehÃ¶rden am Donnerstag in Berlin mitteilten.Â Angeordnet wurden die Durchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft Berlin.
Bei dem 61-JÃ¤hrigen handelt es sich den Ermittlern zufolge um den HauptverdÃ¤chtigen. Er soll als Vermittler von sogenannten GmbH-Bestattungen fungiert haben. Dabei entledigen sich Gesellschafter oder GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ihrer insolvenzrechtlichen Verantwortung durch den Verkauf ihrer Gesellschaft ohne "Altlasten".
Ãœber ein Netzwerk von Helfern soll der 61-JÃ¤hrige sich an neuen Anschriften um die eingehende Post gekÃ¼mmert haben, um den Anschein eines ordnungsgemÃ¤ÃŸen GeschÃ¤ftsbetriebs so lange wie mÃ¶glich aufrechtzuerhalten. Dabei soll es sich meist um Scheinanschriften gehandelt haben. Seit 2022 sollen mehr als 400 Firmen unter Beteiligung des Hauptbeschuldigten "bestattet" worden sein.Â
Insgesamt wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft gegen 20 Beschuldigte ermittelt. Darunter sind den Angaben zufolge auch Notare, bei denen Verdacht auf Beihilfe zu Insolvenz- und Bankrottdelikten, Bestechlichkeit und GebÃ¼hrenÃ¼berhÃ¶hung besteht. Die Durchsuchungen fanden an 29 Anschriften statt, von denen sich neun in Berlin befanden. Es wurden DatentrÃ¤ger und Unterlagen beschlagnahmt.
Durchsuchungen wegen sogenannter Firmenbestattungen - Zwei MÃ¤nner festgenommen
- AFP - 20. November 2025, 15:31 Uhr
