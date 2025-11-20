Politik

Rentenpaket: Kanzleramtschef fordert weniger Ã¶ffentlichten Streit in Koalition

  • AFP - 20. November 2025, 15:12 Uhr
Bild vergrößern: Rentenpaket: Kanzleramtschef fordert weniger Ã¶ffentlichten Streit in Koalition
Kanzleramtsminister Thorsten Frei
Bild: AFP

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat die Koalition in der Rentendebatte zu weniger Ã¶ffentlichem Streit aufgefordert. "NatÃ¼rlich wÃ¼rde ich mich freuen, wenn die Dinge gerÃ¤uschloser vonstatten gehen", sagte er dem Magazin "Focus" vom Donnerstag. "Eine gewisse Frustrationstoleranz innerhalb einer Koalition ist wichtig, und man muss die Dinge immer auch vom Ende her denken." Einen "Machtkampf" auf dem RÃ¼cken der Rentner warf indes die Linke der Union vor.

Als Teil eines sogenannten Rentenpakets will die Bundesregierung das Rentenniveau bis 2031 auf dem bisherigen Stand von mindestens 48 Prozent festschreiben. Danach soll dies Ausgangspunkt fÃ¼r die weitere Entwicklung der Renten sein, was aber die Junge Union ablehnt. Sie spricht von Mehrkosten von 120 Milliarden Euro und droht mit einer Blockade des Gesetzes im Bundestag.

Frei verteidigte das Rentenpaket in seiner derzeitigen Form. Es sei "ein gutes Gesamtpaket" verhandelt worden, sagte er dem "Focus". Er halte es "fÃ¼r zustimmungsfÃ¤hig, vor allem weil wir danach in einer Rentenkommission eine breite Reform diskutieren werden".

Der Kanzleramtsminister zeigte sich zudem zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommt. Er sprach von "einer Herausforderung in der Koalition" - und betonte: "Deswegen stecken wir jetzt die KÃ¶pfe zusammen, reden darÃ¼ber und werden, wie bei allen anderen Fragen auch, am Ende eine LÃ¶sung finden."

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek warf der Union vor, "auf dem RÃ¼cken von Ã¼ber 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern einen Machtkampf" auszutragen. "Sie spielt mit dem Schicksal von Menschen, die gar nicht wissen, was da nÃ¤chstes Jahr passiert", sagte Reichinnek in der ARD. Schon jetzt lebe jeder vierte Rentner in Armut.

Als "Panikmache" bezeichnete die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, das Verhalten der Jungen Union. "Wenn ich den Zeitraum lang genug wÃ¤hle und alles hochrechne, habe ich am Ende immer eine schwindelerregende Summe", erklÃ¤rte Bentele zu den von den jungen Unionsabgeordneten befÃ¼rchteten Mehrkosten.Â 

"Das Spiel der Jungen Union mit den 120 Milliarden bis zum Jahr 2040 kann man mit jeden Politikbereich machen - seien es Verluste durch Cum-Ex-GeschÃ¤fte oder Industriestromsubventionen", kritisierte die VdK-PrÃ¤sidentin. "Diese Panikmache wird aber nur bei der Rente oder der Gesundheit gemacht."

