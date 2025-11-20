Schleswig-holsteinische App fÃ¼r Stolpersteine wird auf ganz Deutschland ausgeweitet

Stolpersteine in Berlin

Die schleswig-holsteinische App "Stolpersteine digital" soll auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Bis Ende 2027 sollen sÃ¤mtliche etwa 90.000 Stolpersteine in der App erfasst werden, wie der Landtag in Kiel am Donnerstag mitteilte. Mit der vor zwei Jahren gestarteten App kÃ¶nnen die Biografien von Opfern des Nationalsozialismus gelesen werden.



Nutzerinnen und Nutzer der App kÃ¶nnen mit der Handykamera Stolpersteine scannen und so Daten zu dem Menschen, an den dort erinnert wird, abrufen. Die App enthÃ¤lt auch eine Gedenkfunktion, wie der Landtag ausfÃ¼hrte. So kÃ¶nne eine virtuelle Kerze an den Stolperstein gestellt werden, die auch mit einer Gedenkbotschaft ergÃ¤nzt werden kann.



Alle Stolpersteine in Schleswig-Holstein seien bereits in die App integriert. In diesem Jahr seien weitere Stolpersteine aus Bremen undÂ Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen worden. Die Ausweitung auf ganz Deutschland wird den Angaben zufolge durch die Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung gefÃ¶rdert.