Brennpunkte

Versicherer: Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerorts weniger stark gesunken

  • AFP - 20. November 2025, 14:21 Uhr
Bild vergrößern: Versicherer: Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerorts weniger stark gesunken
Blaulicht an Rettungswagen
Bild: AFP

Die Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerhalb von Orten ist in den vergangenen zehn Jahren weniger stark zurÃ¼ckgegangen als auf LandstraÃŸen. Knapp jedes zweite Opfer starb dabei bei einem Alleinunfall, wie die Unfallforschung der Versicherer mitteilte.

Die Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerhalb von Orten ist in den vergangenen zehn Jahren weniger stark zurÃ¼ckgegangen als auf LandstraÃŸen. Knapp jedes zweite Opfer starb dabei bei einem Alleinunfall, also ohne Unfallgegner, wie die Unfallforschung der Versicherer (UDV) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Besonders hÃ¤ufig verunglÃ¼ckten Ã„ltere tÃ¶dlich.

HÃ¤ufiger waren immer noch tÃ¶dliche UnfÃ¤lle auf LandstraÃŸen. Dort starben 2024 der Studie zufolge insgesamt 845 Auto- oder Beifahrer. Zehn Jahre zuvor waren es noch 1172 gewesen. Innerorts starben 2024 insgesamt 151 Menschen im Auto, 2014 waren es 181 gewesen. GeschÃ¤tzt 900 seien lebensbedrohlich verletzt worden.

"Unfallorte sind hÃ¤ufig locker bebaute, wenig frequentierte StraÃŸen", erklÃ¤rte UDV-Leiterin Kirstin Zeidler. Sie wirkten ungefÃ¤hrlich und verleiteten dazu, zu schnell oder unaufmerksam zu fahren. Meist verloren Unfallopfer demnach etwa bei DÃ¤mmerung, Dunkelheit oder NÃ¤sse die Kontrolle Ã¼ber den Wagen und fuhren gegen ein Hindernis, wobei sie tÃ¶dlich verletzt wurden.

Rund jeder fÃ¼nfte innerorts getÃ¶tete Autofahrer sei beim ZusammenstoÃŸ mit einem anderen Wagen gestorben. Die Ã¼brigen 30 Prozent entfielen auf UnfÃ¤lle mit mehreren Fahrzeugen.

42 Prozent der Todesopfer waren der Studie zufolge 70 Jahre alt oder Ã¤lter. Sie seien verletzlicher und reagierten langsamer. Etwa jeder dritte tÃ¶dliche Unfall sei von Autofahrenden ab 75 Jahren verursacht worden. Die GrÃ¼nde dafÃ¼r seien alterstypische Fahr- und Vorfahrtsfehler, Fahrzeugfehlbedienung und medizinische Ursachen, aber auch Geschwindigkeit.

FÃ¼r die Studie wertete die UDV Daten tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle des Statistischen Bundesamts zwischen 2014 und 2024 sowie der Polizei aus zwÃ¶lf BundeslÃ¤ndern zwischen 2020 bis 2022 aus. Die Forscher analysierten den Angaben zufolge auÃŸerdem 81 UnfallhergÃ¤nge aus der Unfalldatenbank der Deutschen Versicherer im Detail.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt
    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt

    Der oberste Staatsanwalt Spaniens ist in einem vielbeachteten Prozess am Donnerstag wegen Verletzung des Justizgeheimnisses zu einem vorÃ¼bergehenden Berufsverbot und einer

    Mehr
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg

    Weil er seinen Vater ermordete, hat das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg die dauerhafte Unterbringung eines 28-JÃ¤hrigen in einem psychiatrischen Krankenhaus

    Mehr
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber

    Sechs Liter Wasser pro Person und ein batteriebetriebenes Radio: Die franzÃ¶sische Regierung hat am Donnerstag einen neuen Ratgeber fÃ¼r richtiges Verhalten bei Krisen und

    Mehr
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    Verzicht auf
    Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches "Wunder"
    Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag
    Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag
    SPD-Fraktionsvize wegen Berichte zu US-Friedensplan besorgt
    SPD-Fraktionsvize wegen Berichte zu US-Friedensplan besorgt
    Gutachten an EuGH: Impfpflicht fÃ¼r Soldaten ist keine Diskriminierung
    Gutachten an EuGH: Impfpflicht fÃ¼r Soldaten ist keine Diskriminierung

    Top Meldungen

    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase

    Mit unerwartet starken GeschÃ¤ftszahlen hat der US-Technologieriese Nvidia BefÃ¼rchtungen vor dem Platzen einer mÃ¶glichen Spekulationsblase im Bereich KÃ¼nstlicher Intelligenz

    Mehr
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zieht Konsequenzen aus der Debatte um Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten und

    Mehr
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs

    Der asiatische OnlinehÃ¤ndler Shein, der kÃ¼rzlich einen ersten dauerhaften Laden in Paris erÃ¶ffnet hat, bekommt weiter starken Gegenwind in Frankreich: Mehrere HandelsverbÃ¤nde

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts