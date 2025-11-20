Versicherer: Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerorts weniger stark gesunken

Die Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerhalb von Orten ist in den vergangenen zehn Jahren weniger stark zurÃ¼ckgegangen als auf LandstraÃŸen. Knapp jedes zweite Opfer starb dabei bei einem Alleinunfall, also ohne Unfallgegner, wie die Unfallforschung der Versicherer (UDV) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Besonders hÃ¤ufig verunglÃ¼ckten Ã„ltere tÃ¶dlich.
HÃ¤ufiger waren immer noch tÃ¶dliche UnfÃ¤lle auf LandstraÃŸen. Dort starben 2024 der Studie zufolge insgesamt 845 Auto- oder Beifahrer. Zehn Jahre zuvor waren es noch 1172 gewesen. Innerorts starben 2024 insgesamt 151 Menschen im Auto, 2014 waren es 181 gewesen. GeschÃ¤tzt 900 seien lebensbedrohlich verletzt worden.
"Unfallorte sind hÃ¤ufig locker bebaute, wenig frequentierte StraÃŸen", erklÃ¤rte UDV-Leiterin Kirstin Zeidler. Sie wirkten ungefÃ¤hrlich und verleiteten dazu, zu schnell oder unaufmerksam zu fahren. Meist verloren Unfallopfer demnach etwa bei DÃ¤mmerung, Dunkelheit oder NÃ¤sse die Kontrolle Ã¼ber den Wagen und fuhren gegen ein Hindernis, wobei sie tÃ¶dlich verletzt wurden.
Rund jeder fÃ¼nfte innerorts getÃ¶tete Autofahrer sei beim ZusammenstoÃŸ mit einem anderen Wagen gestorben. Die Ã¼brigen 30 Prozent entfielen auf UnfÃ¤lle mit mehreren Fahrzeugen.
42 Prozent der Todesopfer waren der Studie zufolge 70 Jahre alt oder Ã¤lter. Sie seien verletzlicher und reagierten langsamer. Etwa jeder dritte tÃ¶dliche Unfall sei von Autofahrenden ab 75 Jahren verursacht worden. Die GrÃ¼nde dafÃ¼r seien alterstypische Fahr- und Vorfahrtsfehler, Fahrzeugfehlbedienung und medizinische Ursachen, aber auch Geschwindigkeit.
FÃ¼r die Studie wertete die UDV Daten tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle des Statistischen Bundesamts zwischen 2014 und 2024 sowie der Polizei aus zwÃ¶lf BundeslÃ¤ndern zwischen 2020 bis 2022 aus. Die Forscher analysierten den Angaben zufolge auÃŸerdem 81 UnfallhergÃ¤nge aus der Unfalldatenbank der Deutschen Versicherer im Detail.
20. November 2025
