Politik

Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand

  • AFP - 20. November 2025, 11:15 Uhr
Bild vergrößern: Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand
Geld
Bild: AFP

Sowohl die Einkommensungleichheit als auch die Quote der Menschen, die in Armut leben, hat in Deutschland einen HÃ¶chstwert erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung.

Sowohl die Einkommensungleichheit als auch die Quote der in Armut lebenden Menschen hat in Deutschland einen HÃ¶chstwert erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt der am Donnerstag verÃ¶ffentlichte "Verteilungsbericht" des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung. Demnach stieg der sogenannte Gini-Koeffizient, ein MaÃŸ fÃ¼r die Einkommensverteilung, auf einen HÃ¶chstwert von 0,310 im Jahr 2022 - 2010 lag er noch bei 0,282.

Der Gini-Koeffizient reicht theoretisch von null bis eins: Je hÃ¶her er liegt, desto grÃ¶ÃŸer ist die Ungleichheit. Diese Bandbreite macht laut WSI deutlich, "dass auch vermeintlich kleine Ã„nderungen des Koeffizienten erhebliche Bedeutung haben".

Deutlich zugenommen hat der Auswertung zufolge seit 2010 auch die Einkommensarmut: Die Quote armer Haushalte - die ein verfÃ¼gbares Einkommen von weniger als 60 Prozent des Median- oder mittleren Einkommens haben - stieg von 2010 bis 2022 von 14,4 auf 17,7 Prozent. Relativ noch stÃ¤rker breitet sich die "strenge" Armut aus: 2010 waren 7,9 Prozent aller Haushalte davon betroffen, 2022 bereits 11,8 Prozent. Diese Haushalte haben weniger als 50 Prozent des Medianeinkommens zur VerfÃ¼gung.

Der Anteil der einkommensreichen Haushalte - mehr als 200 Prozent des mittleren Einkommens - blieb mit einer Schwankung von 7,6 Prozent 2010 bis 7,2 Prozent im Jahr 2022 hingegen weitgehend unverÃ¤ndert. Auch der Anteil der sehr einkommensreichen Haushalte mit einem dreifachen des Medianeinkommens blieb stabil: Er lag 2010 bei 1,9 und 2022 bei 2,0 Prozent.

Die Forschenden betrachteten auch die Mittelschicht. Ein Einkommen von 100 bis knapp unter 200 Prozent des Medians hatten demnach Ã¼ber den gesamten Untersuchungszeitraum rund 42 Prozent der Haushalte. Dagegen wurde die "untere Mitte" mit 60 bis 100 Prozent des Medians etwas kleiner â€“ der Anteil sank von 35,6 auf 32,3 Prozent.Â 

Studienautorin Dorothee Spannagel folgert daraus, "dass sich die untere Mitte vor allem verkleinert hat, weil Menschen in Armut abgerutscht sind, weniger, weil sie in die obere Mitte aufgestiegen sind".

Das WSI sieht neben einer wachsenden wirtschaftlichen Ungleichheit auch eine Zunahme der gesellschaftliche Polarisierung. Dabei gelte: Je niedriger das Einkommen, desto geringer fÃ¤llt etwa das Vertrauen in staatliche und demokratische Institutionen aus. So vertraut knapp ein Viertel beziehungsweise knapp ein Drittel der Menschen unterhalb der Armutsgrenze Polizei oder Gerichten nicht oder nur in geringem MaÃŸe.Â 

Und obwohl die Beteiligung bei der Bundestagswahl 2025 in allen Einkommensgruppen deutlich hÃ¶her war als bei den Bundestagswahlen davor, lag sie den Forschenden zufolge auch dieses Mal mit sinkendem Einkommen niedriger. In Armut lebende Erwerbspersonen gaben dabei ihre Stimme Ã¼berdurchschnittlich oft der AfD oder der Linken.

"Steigt die Ungleichheit der Einkommen, steigt gleichzeitig auch die Ungleichverteilung der TeilhabemÃ¶glichkeiten", kommentierte Spannagel die Ergebnisse. Wie sich die Konzentration der Einkommen entwickelt, habe somit "eine eminent gesellschaftspolitische Bedeutung". Die Wissenschaftlerin fordert deshalb eine bessere Arbeitsmarkt-Integration von Menschen an den prekÃ¤ren RÃ¤ndern des Arbeitsmarktes durch eine bessere Qualifizierung und Beratung. Zudem spricht sie sich fÃ¼r eine stÃ¤rkere Besteuerung hÃ¶chster Einkommen und VermÃ¶gen aus - als Einnahme fÃ¼r die Ã¶ffentliche Hand und "um dem Ungerechtigkeitsempfinden vieler Menschen entgegenzutreten".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Menschen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen bekommen die hÃ¶chsten Renten
    Menschen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen bekommen die hÃ¶chsten Renten

    Die hÃ¶chsten Renten in Deutschland bekommen Menschen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus dem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Rentenatlas der Deutschen

    Mehr
    Tag der Kinderrechte: Linke will Kinderrechte im Grundgesetz und mehr Kita-PlÃ¤tze
    Tag der Kinderrechte: Linke will Kinderrechte im Grundgesetz und mehr Kita-PlÃ¤tze

    Zum internationalen Tag der Kinderrechte hat die Linkspartei erneut gefordert, Kinderrechte im Grundgesetz festzuschreiben. Das sei "lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig", sagte Fraktionschefin

    Mehr
    WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen
    WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen

    Das WeiÃŸe Haus hat Verbalattacken von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen zwei Journalistinnen verteidigt. Der US-Sender ABC News sei ein "Imagebetrieb der Demokraten, der sich als

    Mehr
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    Flixbus startet Betrieb in Australien - weltweite Expansion geht weiter
    Flixbus startet Betrieb in Australien - weltweite Expansion geht weiter
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative
    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative "Kapitulationsplan"
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam
    Merz spricht mit Tusk Ã¼ber Sabotageakt auf polnische Bahntrassen
    Merz spricht mit Tusk Ã¼ber Sabotageakt auf polnische Bahntrassen
    Erstochene Ehefrau in Rheinland-Pfalz: VerdÃ¤chtiger fiel zuvor wegen Gewalt auf
    Erstochene Ehefrau in Rheinland-Pfalz: VerdÃ¤chtiger fiel zuvor wegen Gewalt auf
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
    Wadephul: Waffenruhe Voraussetzung fÃ¼r Friedensverhandlungen in der Ukraine
    Wadephul: Waffenruhe Voraussetzung fÃ¼r Friedensverhandlungen in der Ukraine

    Top Meldungen

    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. Das

    Mehr
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsexperten in Europa erwarten weniger Investitionen und Wachstumsverluste aufgrund anhaltender Unsicherheit in der Handelspolitik. Das

    Mehr
    Krise in der Autoindustrie: Binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut
    Krise in der Autoindustrie: Binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut

    Die krisengeplagte deutsche Autoindustrie hat binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut. Zum Ende des dritten Quartals arbeiteten gut 48.700 Menschen weniger in der Branche

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts