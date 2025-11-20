Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand

Geld

Sowohl die Einkommensungleichheit als auch die Quote der in Armut lebenden Menschen hat in Deutschland einen HÃ¶chstwert erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt der am Donnerstag verÃ¶ffentlichte "Verteilungsbericht" des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung. Demnach stieg der sogenannte Gini-Koeffizient, ein MaÃŸ fÃ¼r die Einkommensverteilung, auf einen HÃ¶chstwert von 0,310 im Jahr 2022 - 2010 lag er noch bei 0,282.



Der Gini-Koeffizient reicht theoretisch von null bis eins: Je hÃ¶her er liegt, desto grÃ¶ÃŸer ist die Ungleichheit. Diese Bandbreite macht laut WSI deutlich, "dass auch vermeintlich kleine Ã„nderungen des Koeffizienten erhebliche Bedeutung haben".



Deutlich zugenommen hat der Auswertung zufolge seit 2010 auch die Einkommensarmut: Die Quote armer Haushalte - die ein verfÃ¼gbares Einkommen von weniger als 60 Prozent des Median- oder mittleren Einkommens haben - stieg von 2010 bis 2022 von 14,4 auf 17,7 Prozent. Relativ noch stÃ¤rker breitet sich die "strenge" Armut aus: 2010 waren 7,9 Prozent aller Haushalte davon betroffen, 2022 bereits 11,8 Prozent. Diese Haushalte haben weniger als 50 Prozent des Medianeinkommens zur VerfÃ¼gung.



Der Anteil der einkommensreichen Haushalte - mehr als 200 Prozent des mittleren Einkommens - blieb mit einer Schwankung von 7,6 Prozent 2010 bis 7,2 Prozent im Jahr 2022 hingegen weitgehend unverÃ¤ndert. Auch der Anteil der sehr einkommensreichen Haushalte mit einem dreifachen des Medianeinkommens blieb stabil: Er lag 2010 bei 1,9 und 2022 bei 2,0 Prozent.



Die Forschenden betrachteten auch die Mittelschicht. Ein Einkommen von 100 bis knapp unter 200 Prozent des Medians hatten demnach Ã¼ber den gesamten Untersuchungszeitraum rund 42 Prozent der Haushalte. Dagegen wurde die "untere Mitte" mit 60 bis 100 Prozent des Medians etwas kleiner â€“ der Anteil sank von 35,6 auf 32,3 Prozent.Â



Studienautorin Dorothee Spannagel folgert daraus, "dass sich die untere Mitte vor allem verkleinert hat, weil Menschen in Armut abgerutscht sind, weniger, weil sie in die obere Mitte aufgestiegen sind".



Das WSI sieht neben einer wachsenden wirtschaftlichen Ungleichheit auch eine Zunahme der gesellschaftliche Polarisierung. Dabei gelte: Je niedriger das Einkommen, desto geringer fÃ¤llt etwa das Vertrauen in staatliche und demokratische Institutionen aus. So vertraut knapp ein Viertel beziehungsweise knapp ein Drittel der Menschen unterhalb der Armutsgrenze Polizei oder Gerichten nicht oder nur in geringem MaÃŸe.Â



Und obwohl die Beteiligung bei der Bundestagswahl 2025 in allen Einkommensgruppen deutlich hÃ¶her war als bei den Bundestagswahlen davor, lag sie den Forschenden zufolge auch dieses Mal mit sinkendem Einkommen niedriger. In Armut lebende Erwerbspersonen gaben dabei ihre Stimme Ã¼berdurchschnittlich oft der AfD oder der Linken.



"Steigt die Ungleichheit der Einkommen, steigt gleichzeitig auch die Ungleichverteilung der TeilhabemÃ¶glichkeiten", kommentierte Spannagel die Ergebnisse. Wie sich die Konzentration der Einkommen entwickelt, habe somit "eine eminent gesellschaftspolitische Bedeutung". Die Wissenschaftlerin fordert deshalb eine bessere Arbeitsmarkt-Integration von Menschen an den prekÃ¤ren RÃ¤ndern des Arbeitsmarktes durch eine bessere Qualifizierung und Beratung. Zudem spricht sie sich fÃ¼r eine stÃ¤rkere Besteuerung hÃ¶chster Einkommen und VermÃ¶gen aus - als Einnahme fÃ¼r die Ã¶ffentliche Hand und "um dem Ungerechtigkeitsempfinden vieler Menschen entgegenzutreten".