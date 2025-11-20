Brennpunkte

Prinzessin Diana im "Rachekleid" in Pariser Wachsfigurenkabinett aufgenommen

  • AFP - 20. November 2025, 12:39 Uhr
Bild vergrößern: Prinzessin Diana im Rachekleid in Pariser Wachsfigurenkabinett aufgenommen
Wachsfigur von Lady Di
Bild: AFP

In ihrem kÃ¶rperbetonten 'Rachekleid' ist Prinzessin Diana in das Pariser Wachsfigurenkabinett MusÃ©e GrÃ©vin eingezogen. Gut 28 Jahre nach ihrem Unfalltod auf der Flucht vor Paparazzi in Paris hat das Museum die Statue von Lady Di enthÃ¼llt.Â 

"Diana ist immer noch eine bedeutende Figur in der globalen Popkultur, die fÃ¼r ihren Stil, ihre Menschlichkeit und ihre UnabhÃ¤ngigkeit bewundert wird," betonte das Museum. Ihr Kleid sei ein "Statement ihres neuen Selbstbewusstseins und ihrer FeminitÃ¤t".Â 

Die nachgebildete Diana trÃ¤gt ein schulterfreies schwarzes Kleid nach dem Modell, das die echte Diana 1994 an dem Tag trug, als ihr Noch-Ehemann Prinz Charles Ã¶ffentlich seine AffÃ¤re mit Camilla Parker-Bowles einrÃ¤umte. Britische Medien sprachen damals vom "Rachekleid", mit dem Diana ihre neue Freiheit ausdrÃ¼cken wolle.

Die Prinzessin von Wales, die hÃ¤ufig mit ihrem extravaganten Stil von sich sich reden machte, hat im MusÃ©e Grevin ihren Platz zwischen anderen Mode-Ikonen gefunden - in der NÃ¤he des ModeschÃ¶pfers Jean Paul Gaultier und der SÃ¤ngerin Aya Nakamura.Â 

Dianas Ex-Mann KÃ¶nig Charles III. und ihre verstorbene Ex-Schwiegermutter KÃ¶nigin Elisabeth II. sind schon lÃ¤nger im MusÃ©e GrÃ©vin vertreten. Trotz Dianas enger Verbindung zu Paris, wo sie 1997 bei einem Autounfall in einem Tunnel ums Leben kam, wartete das MusÃ©e GrÃ©vin nun fast drei Jahrzehnte, bis es ihr ebenfalls einen Platz einrÃ¤umte.Â 

Das Wachsfigurenkabinett war im Sommer in die Schlagzeilen geraten, weil Umweltaktivisten die Statue von Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron fÃ¼r eine Protestaktion entwendet hatten. Sie brachten sie spÃ¤ter unbeschÃ¤digt wieder zurÃ¼ck.

