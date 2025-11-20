SPD-Fraktionsvize wegen Berichte zu US-Friedensplan besorgt

Siemtje MÃ¶ller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der mutmaÃŸliche US-Friedensplan fÃ¼r ein Ende des Ukraine-Kriegs stÃ¶ÃŸt in der Berliner Regierungskoalition auf groÃŸe Bedenken.



"Die Berichterstattung zum sogenannten "Friedensplan" von Steve Witkoff ist besorgniserregend", sagte SPD-Fraktionsvize Siemtje MÃ¶ller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). Es sei alarmierend, dass sich US-Verhandler den Berichten zufolge auf Forderungen eingelassen hÃ¤tten, "die nahezu an russische Maximalforderungen heranreichen".



Die fÃ¼r AuÃŸenpolitik zustÃ¤ndige stellvertretende Fraktionsvorsitzende sagte, grundsÃ¤tzlich sei es zwar zu begrÃ¼ÃŸen, dass diplomatische GesprÃ¤che zu einem konkreten Friedensplan in der Ukraine wieder aufgenommen worden seien. "Entscheidend ist jedoch, dass dabei nicht Ã¼ber die KÃ¶pfe der Ukrainer hinweg gesprochen wird", fÃ¼gte MÃ¶ller hinzu.



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj habe wiederholt erklÃ¤rt, dass er zu Verhandlungen und zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit sei. MÃ¶ller forderte: "Europa muss jetzt geschlossen an der Seite der Ukraine stehen, damit Kiew nicht zu einem Deal gedrÃ¤ngt wird, der die Ukraine schwÃ¤cht und damit auch die europÃ¤ische Sicherheit gefÃ¤hrdet." Ein Frieden, der auf der SchwÃ¤chung der Ukraine beruhe, berge die Gefahr, dass Putin nach einer Verschnaufpause noch stÃ¤rker zurÃ¼ckkehre.



Nach Medienberichten haben sich UnterhÃ¤ndler der USA und Russlands auf einen Friedensplan verstÃ¤ndigt. Er soll unter anderem vorsehen, dass die Ukraine die umkÃ¤mpften Gebiete Donezk und Luhansk vollstÃ¤ndig rÃ¤umt, den Umfang ihrer Armee deutlich reduziert und auch auf einige Langstreckenwaffen verzichtet.



Neben MÃ¶ller hat auch der auÃŸenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JÃ¼rgen Hardt, Bedenken gegen den Plan. "Soweit die 28 Punkte bislang bekannt sind, scheint ein Ungleichgewicht zu Lasten der Ukraine zu herrschen", sagte er den Funke-Zeitungen. Man dÃ¼rfe Russland nicht ausgerechnet in den Punkten nachgeben, die zukÃ¼nftige Konflikte verhÃ¼ten kÃ¶nnten: Die StÃ¤rke der Ukraine und die Freiheit der Menschen im Donbass und Luhansk, selbst Ã¼ber ihr Schicksal zu entscheiden.



Der CDU-Politiker warnte: "Russland darf keine Beute machen, sonst wird die Kriegslogik im Kreml nie aufhÃ¶ren." Hardt sagte aber auch: "Trump hat schon oft gezeigt: Er will wirklich Frieden schaffen." Das gelte es anzuerkennen: "Mit seiner Dynamik hat er schon mehrere Konfliktherde erstickt", sagte Hardt Ã¼ber die FriedensbemÃ¼hungen des US-PrÃ¤sidenten.



Die Bundesregierung werde den Prozess zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gemeinsam mit den VerbÃ¼ndeten nun weiter eng begleiten und ein Mitspracherecht fordern. "Positive AnsÃ¤tze der USA werden wir immer unterstÃ¼tzen, aber unsere Bedenken auch klar Ã¤uÃŸern - es geht um Europas Zukunft", sagte Hardt.

