Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches "Wunder"

  • AFP - 20. November 2025, 14:35 Uhr
Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez (Archivbild)
Am 50. Todestag des spanischen Diktators Francisco Franco hat Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez das 'Wunder' der spanischen Demokratie gewÃ¼rdigt. Die Entwicklung Spaniens nach Francos Tod sei 'eine fast einzigartige Erfolgsgeschichte'.

Am 50. Todestag des spanischen Diktators Francisco Franco hat Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez das "Wunder" der spanischen Demokratie gewÃ¼rdigt. Die Entwicklung Spaniens nach Francos Tod sei "eine fast einzigartige Erfolgsgeschichte: der Ãœbergang von einer repressiven Diktatur zu einer vollstÃ¤ndigen Demokratie", erklÃ¤rte SÃ¡nchez am Donnerstag.Â "Das ist eine auÃŸergewÃ¶hnliche Leistung, die nur sehr wenige geschafft haben."

Franco starb am 20. November 1975, nachdem er Spanien fast 40 Jahre lang mit harter Hand als Diktator regiert hatte. Der rechtsgerichtete General war als Sieger aus dem spanischen BÃ¼rgerkrieg von 1936 bis 1939 hervorgegangen, in dem hunderttausende Menschen getÃ¶tet wurden. Nach Francos Tod bestieg Juan Carlos I. den Thron und wurde damit spanisches Staatsoberhaupt. Im Jahr 1977 wurden demokratische Wahlen abgehalten, im darauffolgenden Jahr stimmten die Spanier fÃ¼r eine neue Verfassung.

Heute bleibe noch viel zu tun, erklÃ¤rte SÃ¡nchez. In einer Zeit, in der "manche autoritÃ¤re Regime idealisieren und an der Nostalgie einer Vergangenheit festhalten, die es nie gegeben hat", mÃ¼sse Spanien einen Schritt nach vorne machen, "um die Freiheit zu verteidigen, die uns so viele Jahre lang genommen wurde", erklÃ¤rte der spanische Regierungschef.

Zuletzt war Franco bei Spaniens Jugend wieder populÃ¤r geworden. "Unter Franco war alles besser" ist in Online-Netzwerken inzwischen zu einem geflÃ¼gelten Wort geworden. Eine bedeutende Minderheit der Spanier hat ein eher positives Bild der Diktatur.

SÃ¡nchez schien in seiner ErklÃ¤rung zudem auf den frÃ¼heren spanischen KÃ¶nig Juan Carlos und dessen Memoiren Bezug zu nehmen. "Auch wenn es richtig ist, diejenigen zu wÃ¼rdigen, die aus verantwortungsvollen Positionen heraus die politische Weitsicht und den Geist der Eintracht bewiesen haben, die notwendig waren, um eine noch fragile Demokratie zu lenken, ist es ebenso richtig, sich daran zu erinnern, dass die Demokratie nicht vom Himmel gefallen ist", erklÃ¤rte er. Es sei das spanische Volk gewesen, "das in Zeiten des Zweifels voranging".

FÃ¼r seine Memoiren und die darin enthaltene Schilderung der Rolle, die er bei der Demokratisierung des Landes spielte, war Juan Carlos zuletzt kritisiert worden. Der frÃ¼here KÃ¶nig schreibt darin: "Ich habe dem spanischen Volk die Freiheit gegeben, indem ich die Demokratie errichtet habe." SÃ¡nchez hatte dazu bereits Anfang November erklÃ¤rt: "Die Demokratie ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sie wurde vom spanischen Volk, von den einfachen BÃ¼rgern erkÃ¤mpft."

