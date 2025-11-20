Kulturstaatsminister WolframÂ Weimer (parteilos) Ã¼bergibt seine Firmenanteile an der "Weimer Media Group" an einen TreuhÃ¤nder. "Ich vollziehe diese Trennung allein, um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der indes tatsÃ¤chlich nie bestanden hat", erklÃ¤rte Weimer am Donnerstag. Hintergrund sind Berichte Ã¼ber mutmaÃŸliche Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten.
Mehrere rechtsgerichtete Medien hatten berichtet, dass Teilnehmende des von dem Unternehmen am bayerischen Tegernsee ausgerichteten Ludwig-Erhard-Gipfels gegen Zahlung von 80.000 Euro "Einfluss auf politische EntscheidungstrÃ¤ger" nehmen kÃ¶nnten. Weimer hatte diese Berichte bereits als "orchestrierte Kampagnen" vor allem rechtspopulistischer Medien zurÃ¼ckgewiesen.Â
Weimer hatte seiner ErklÃ¤rung zufolge zu seinem Amtsantritt im FrÃ¼hjahr bereits die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und alle Funktionen im Verlag niedergelegt und die entsprechenden Ã„nderungen im Handelsregister eintragen lassen. "Die stimmrechtslosen Anteile waren bisher schon nicht gewinnberechtigt", teilte er mit.
Nun Ã¼bertrage er seine Anteile treuhÃ¤nderisch und verzichte "auch weiterhin auf jegliche GewinnausschÃ¼ttung". Dieser Verzicht gelte bereits fÃ¼r das aktuelle GeschÃ¤ftsjahr. "Bis zum Jahresende soll die Ãœbergabe an den TreuhÃ¤nder vollstÃ¤ndig vollzogen sein", erklÃ¤rte der Kulturstaatsminister.
Politik
Weimer Ã¼bergibt FirmenanteileÂ an TreuhÃ¤nder
- AFP - 20. November 2025, 12:22 Uhr
