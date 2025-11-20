Gutachten an EuGH: Impfpflicht fÃ¼r Soldaten ist keine Diskriminierung

Einem neuen Gutachten am EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) zufolge dÃ¼rfen EU-Staaten eine Impfpflicht fÃ¼r ihre Soldaten einfÃ¼hren - auch wenn das deren persÃ¶nlicher Ansicht widerspricht. Das sei keine Diskriminierung, argumentierte die zustÃ¤ndige GeneralanwÃ¤ltin Tamara Capeta in ihren am Donnerstag in Luxemburg vorgelegten SchlussantrÃ¤gen. (AZ. C-522/24)
Geklagt hatte ein Bediensteter des italienischen Verteidigungsministeriums und Mitglied des MilitÃ¤rs. In Italien wurde wÃ¤hrend der Coronapandemie eine Impfpflicht fÃ¼r MilitÃ¤rangehÃ¶rige gegen Covid-19 eingefÃ¼hrt, spÃ¤ter aber wieder aufgehoben. Wer sich nicht impfen lieÃŸ, wurde vorÃ¼bergehend ohne Bezahlung freigestellt.
Der KlÃ¤ger hielt die Impfung fÃ¼r wirkungslos und unsicher. AuÃŸerdem war er mit der Regierungspolitik unzufrieden, er wollte deren ablehnende Haltung zu einer Ãœbernahme der Haftung fÃ¼r etwaige Nebenwirkungen nicht akzeptieren. Zwei Monate lang war er ohne Bezahlung freigestellt, bis die Impfpflicht aufgehoben wurde.
Er hÃ¤lt das fÃ¼r diskriminierend und beruft sich dabei auf das EU-Recht, genauer die Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung im Beruf. Das italienische Gericht fragte den EuGH, ob die damalige italienische Impfpflicht fÃ¼r MilitÃ¤rangehÃ¶rige mit dieser Richtlinie vereinbar war.
Nach Auffassung der GeneralanwÃ¤ltin hindern diese Vorschriften EU-Staaten nicht an einer solchen Impfpflicht. Die Richtlinie verbiete Ungleichbehandlungen unter anderem wegen Religion oder Weltanschauung. Die Haltung des KlÃ¤gers zur Politik der italienischen Regierung oder seine gesundheitlichen Bedenken fielen nicht darunter.
Die Richterinnen und Richter des EuGH mÃ¼ssen sich nicht an das Gutachten der GeneralanwÃ¤ltin halten, sie orientieren sich aber erfahrungsgemÃ¤ÃŸ oft daran. Ein Termin fÃ¼r die UrteilsverkÃ¼ndung wurde noch nicht verÃ¶ffentlicht.
In Deutschland hatte das Bundesverwaltungsgericht im Sommer 2022 Klagen gegen die Coronaimpfpflicht fÃ¼r Soldaten abgewiesen. Es trug der Politik aber auf, die Notwendigkeit regelmÃ¤ÃŸig zu Ã¼berprÃ¼fen. Im Mai 2024 wurde die Impfpflicht wieder abgeschafft.
