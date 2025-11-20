Brennpunkte

Gutachten an EuGH: Impfpflicht fÃ¼r Soldaten ist keine Diskriminierung

  • AFP - 20. November 2025, 13:49 Uhr
Bild vergrößern: Gutachten an EuGH: Impfpflicht fÃ¼r Soldaten ist keine Diskriminierung
Spritzen fÃ¼r Coronaimpfung 2021
Bild: AFP

Einem neuen Gutachten am EuropÃ¤ischen Gerichtshof zufolge dÃ¼rfen EU-Staaten eine Impfpflicht fÃ¼r ihre Soldaten einfÃ¼hren - auch wenn das deren persÃ¶nlicher Ansicht widerspricht. Das sei keine Diskriminierung. Ein Urteil ist das noch nicht.

Einem neuen Gutachten am EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) zufolge dÃ¼rfen EU-Staaten eine Impfpflicht fÃ¼r ihre Soldaten einfÃ¼hren - auch wenn das deren persÃ¶nlicher Ansicht widerspricht. Das sei keine Diskriminierung, argumentierte die zustÃ¤ndige GeneralanwÃ¤ltin Tamara Capeta in ihren am Donnerstag in Luxemburg vorgelegten SchlussantrÃ¤gen. (AZ. C-522/24)

Geklagt hatte ein Bediensteter des italienischen Verteidigungsministeriums und Mitglied des MilitÃ¤rs. In Italien wurde wÃ¤hrend der Coronapandemie eine Impfpflicht fÃ¼r MilitÃ¤rangehÃ¶rige gegen Covid-19 eingefÃ¼hrt, spÃ¤ter aber wieder aufgehoben. Wer sich nicht impfen lieÃŸ, wurde vorÃ¼bergehend ohne Bezahlung freigestellt.

Der KlÃ¤ger hielt die Impfung fÃ¼r wirkungslos und unsicher. AuÃŸerdem war er mit der Regierungspolitik unzufrieden, er wollte deren ablehnende Haltung zu einer Ãœbernahme der Haftung fÃ¼r etwaige Nebenwirkungen nicht akzeptieren. Zwei Monate lang war er ohne Bezahlung freigestellt, bis die Impfpflicht aufgehoben wurde.

Er hÃ¤lt das fÃ¼r diskriminierend und beruft sich dabei auf das EU-Recht, genauer die Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung im Beruf. Das italienische Gericht fragte den EuGH, ob die damalige italienische Impfpflicht fÃ¼r MilitÃ¤rangehÃ¶rige mit dieser Richtlinie vereinbar war.

Nach Auffassung der GeneralanwÃ¤ltin hindern diese Vorschriften EU-Staaten nicht an einer solchen Impfpflicht. Die Richtlinie verbiete Ungleichbehandlungen unter anderem wegen Religion oder Weltanschauung. Die Haltung des KlÃ¤gers zur Politik der italienischen Regierung oder seine gesundheitlichen Bedenken fielen nicht darunter.

Die Richterinnen und Richter des EuGH mÃ¼ssen sich nicht an das Gutachten der GeneralanwÃ¤ltin halten, sie orientieren sich aber erfahrungsgemÃ¤ÃŸ oft daran. Ein Termin fÃ¼r die UrteilsverkÃ¼ndung wurde noch nicht verÃ¶ffentlicht.

In Deutschland hatte das Bundesverwaltungsgericht im Sommer 2022 Klagen gegen die Coronaimpfpflicht fÃ¼r Soldaten abgewiesen. Es trug der Politik aber auf, die Notwendigkeit regelmÃ¤ÃŸig zu Ã¼berprÃ¼fen. Im Mai 2024 wurde die Impfpflicht wieder abgeschafft.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt
    Oberster Staatsanwalt Spaniens zu Geldstrafe und Berufsverbot verurteilt

    Der oberste Staatsanwalt Spaniens ist in einem vielbeachteten Prozess am Donnerstag wegen Verletzung des Justizgeheimnisses zu einem vorÃ¼bergehenden Berufsverbot und einer

    Mehr
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg
    Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg

    Weil er seinen Vater ermordete, hat das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg die dauerhafte Unterbringung eines 28-JÃ¤hrigen in einem psychiatrischen Krankenhaus

    Mehr
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber
    Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber

    Sechs Liter Wasser pro Person und ein batteriebetriebenes Radio: Die franzÃ¶sische Regierung hat am Donnerstag einen neuen Ratgeber fÃ¼r richtiges Verhalten bei Krisen und

    Mehr
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    MAN baut Stellen ab und erwÃ¤gt Produktionsverlagerungen - IG Metall protestiert
    Verzicht auf
    Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    Schnieder erwartet keine schnelle Entspannung bei Bahn-VerspÃ¤tungen
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    US-Arbeitslosenquote steigt im September leicht auf 4,4 Prozent
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches
    Spaniens Regierungschef wÃ¼rdigt am 50. Todestag von Franco spanisches "Wunder"
    Versicherer: Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerorts weniger stark gesunken
    Versicherer: Zahl tÃ¶dlicher AutounfÃ¤lle innerorts weniger stark gesunken
    Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag
    Magdeburg erinnert am 20. Dezember mit GlockengelÃ¤ut an Weihnachtsmarktanschlag
    SPD-Fraktionsvize wegen Berichte zu US-Friedensplan besorgt
    SPD-Fraktionsvize wegen Berichte zu US-Friedensplan besorgt

    Top Meldungen

    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase

    Mit unerwartet starken GeschÃ¤ftszahlen hat der US-Technologieriese Nvidia BefÃ¼rchtungen vor dem Platzen einer mÃ¶glichen Spekulationsblase im Bereich KÃ¼nstlicher Intelligenz

    Mehr
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zieht Konsequenzen aus der Debatte um Verquickungen geschÃ¤ftlicher und politischer AktivitÃ¤ten und

    Mehr
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs

    Der asiatische OnlinehÃ¤ndler Shein, der kÃ¼rzlich einen ersten dauerhaften Laden in Paris erÃ¶ffnet hat, bekommt weiter starken Gegenwind in Frankreich: Mehrere HandelsverbÃ¤nde

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts