Nordrhein-Westfalen: Mutter mit vier Kindern aus Serbien darf abgeschoben werden

Eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern aus Serbien darf abgeschoben werden. Das entschied das Verwaltungsgericht DÃ¼sseldorf nach Angaben vom Donnerstag und begrÃ¼ndete seine Entscheidung unter anderem mit mangelnder Integration der Frau. Der Eilantrag der Familie, die im nordrhein-westfÃ¤lischen Kreis Kleve lebt, wurde abgewiesen.
Mutter und Kinder sind seit 2019 in Deutschland. Ihre AsylantrÃ¤ge wurden abgelehnt. Sie haben nun keinen Anspruch darauf, in Deutschland weiter geduldet zu werden, wie das Gericht ausfÃ¼hrte. Die RÃ¼ckkehr nach Serbien sei ihnen zuzumuten. Sie kÃ¶nnten sich nicht auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens der EuropÃ¤ischen Menschenrechtskonvention berufen.
Denn dafÃ¼r sei entscheidend, dass betroffene AuslÃ¤nder in Deutschland intensive Bindungen hÃ¤tten und darum in ihrer ganzen Entwicklung faktisch zu InlÃ¤ndern geworden seien. AuÃŸerdem spiele eine Rolle, wie sie im Herkunftsland verwurzelt seien. Ihre Interessen mÃ¼ssten dabei gegen das Recht Deutschlands auf Einwanderungskontrolle abgewogen werden.
Die Mutter der Familie habe zwar soziale Kontakte an ihrem Wohnort, fÃ¼hrte das Gericht aus. DarÃ¼ber hinaus habe sie sich aber nicht integriert und kÃ¶nne darum auch keine humanitÃ¤re Aufenthaltserlaubnis als gut integrierte AuslÃ¤nderin bekommen. So spreche sie kein Deutsch und sei nicht berufstÃ¤tig.
Auch die minderjÃ¤hrigen Kinder bekommen demnach keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Sie mÃ¼ssten mit der Mutter zurÃ¼ckkehren, auch wenn sie im Ã¶rtlichen FuÃŸballverein oder in der Schule seien, erklÃ¤rte das Gericht. MinderjÃ¤hrige Kinder teilten grundsÃ¤tzlich das rechtliche und tatsÃ¤chliche Schicksal ihrer Eltern.
In Serbien habe die Frau den GroÃŸteil ihres Lebens verbracht, fÃ¼hrte das Gericht aus. Dort lebe ihre Familie, die sie und ihre Kinder bereits frÃ¼her unterstÃ¼tzt habe. Der Beschluss ist nicht mehr anfechtbar.
20. November 2025
