Brennpunkte

Neuer Zeugenaufruf in Fall von getÃ¶tetem Fabian aus GÃ¼strow

  • AFP - 20. November 2025, 13:09 Uhr
Bild vergrößern: Neuer Zeugenaufruf in Fall von getÃ¶tetem Fabian aus GÃ¼strow
Polizeibeamte bei Einsatz
Bild: AFP

Im Fall des vor sechs Wochen getÃ¶teten Fabian aus GÃ¼strow hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Dabei geht es um Hinweise auf einen auffÃ¤lligen orangefarbenen Pickup.

Im Fall des vor sechs Wochen getÃ¶teten Fabian aus GÃ¼strow hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Dabei geht es um Hinweise auf einen auffÃ¤lligen orangefarbenen Pickup, der am Tag des Verschwindens von Fabian in GÃ¼strow und dem Umland unterwegs gewesen sein kÃ¶nnte, wie die Polizei in Rostock am Donnerstag mitteilte. Das Auto war vor zwei Wochen von der Polizei beschlagnahmt worden.

Die Polizei bat insbesondere Autofahrer, die Ã¼ber verbaute AuÃŸenkameras an ihren Fahrzeugen verfÃ¼gen und am 10. Oktober in der Gegend waren, sich zu melden. AuÃŸerdem bat sie Insassen des Regionalbusses 203 aus Richtung GÃ¼strow, der an dem Tag um 10.45 Uhr gefahren war, um Hinweise.

Der achtjÃ¤hrige Fabian war am 10. Oktober verschwunden, vier Tage spÃ¤ter wurde seine Leiche entdeckt. Es soll versucht worden sein, den Leichnam zum Verschleiern von Spuren zu verbrennen. Am 6. November wurde eine Frau als dringend tatverdÃ¤chtig festgenommen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Angebliche Investition in KryptowÃ¤hrung: Frau um Ã¼ber hunderttausend Euro betrogen
    Angebliche Investition in KryptowÃ¤hrung: Frau um Ã¼ber hunderttausend Euro betrogen

    Eine Frau aus Niedersachsen ist von AnlagebetrÃ¼gern um mehr als hunderttausend Euro gebracht worden. Ãœber Werbung in sozialen Medien sei sie auf eine vermeintliche

    Mehr
    Dunkler Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist Schmetterling des Jahres 2026
    Dunkler Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist Schmetterling des Jahres 2026

    Der Dunkle Wiesenknopf-AmeisenblÃ¤uling ist der Schmetterling des Jahres 2026. Der zimtbraune Tagfalter wurde vom Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der

    Mehr
    Prinzessin Diana im
    Prinzessin Diana im "Rachekleid" in Pariser Wachsfigurenkabinett aufgenommen

    In ihrem kÃ¶rperbetonten "Rachekleid" ist Prinzessin Diana in das Pariser Wachsfigurenkabinett MusÃ©e GrÃ©vin eingezogen. Gut 28 Jahre nach ihrem Unfalltod auf der Flucht vor

    Mehr
    Verzicht auf
    Verzicht auf "nicht zwingende" Baustandards: Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgelegt
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Spanien: Gericht ordnet Meta zu Zahlung von 479 Millionen Euro an Medien an
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    Starke Nvidia-Zahlen mildern BefÃ¼rchtungen vor mÃ¶glicher KI-Blase
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    FranzÃ¶sischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
    Schleswig-holsteinische App fÃ¼r Stolpersteine wird auf ganz Deutschland ausgeweitet
    Schleswig-holsteinische App fÃ¼r Stolpersteine wird auf ganz Deutschland ausgeweitet
    Weimer Ã¼bergibt FirmenanteileÂ an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt FirmenanteileÂ an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Weimer Ã¼bergibt WMG-Firmenanteile an TreuhÃ¤nder
    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative
    Kiesewetter nennt US-Friedensinitiative "Kapitulationsplan"
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam
    Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Ãœberschwemmungen in Vietnam
    Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand
    Studie: Einkommensungleichheit steigt auf HÃ¶chststand

    Top Meldungen

    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt
    Eckpunkte fÃ¼r GebÃ¤udetyp E vorgestellt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GebÃ¤udetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, gÃ¼nstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das Bundesbauministerium

    Mehr
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte
    Verdi meldet Tarifeinigung fÃ¼r Eurowings-KabinenbeschÃ¤ftigte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. Das

    Mehr
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsexperten in Europa erwarten weniger Investitionen und Wachstumsverluste aufgrund anhaltender Unsicherheit in der Handelspolitik. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts