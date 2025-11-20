Neuer Zeugenaufruf in Fall von getÃ¶tetem Fabian aus GÃ¼strow

Polizeibeamte bei Einsatz

Im Fall des vor sechs Wochen getÃ¶teten Fabian aus GÃ¼strow hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Dabei geht es um Hinweise auf einen auffÃ¤lligen orangefarbenen Pickup, der am Tag des Verschwindens von Fabian in GÃ¼strow und dem Umland unterwegs gewesen sein kÃ¶nnte, wie die Polizei in Rostock am Donnerstag mitteilte. Das Auto war vor zwei Wochen von der Polizei beschlagnahmt worden.



Die Polizei bat insbesondere Autofahrer, die Ã¼ber verbaute AuÃŸenkameras an ihren Fahrzeugen verfÃ¼gen und am 10. Oktober in der Gegend waren, sich zu melden. AuÃŸerdem bat sie Insassen des Regionalbusses 203 aus Richtung GÃ¼strow, der an dem Tag um 10.45 Uhr gefahren war, um Hinweise.



Der achtjÃ¤hrige Fabian war am 10. Oktober verschwunden, vier Tage spÃ¤ter wurde seine Leiche entdeckt. Es soll versucht worden sein, den Leichnam zum Verschleiern von Spuren zu verbrennen. Am 6. November wurde eine Frau als dringend tatverdÃ¤chtig festgenommen.