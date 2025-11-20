Frankreichs Regierung verÃ¶ffentlicht neuen Katastrophen-Ratgeber

Fabien Mandon

.

Sechs Liter Wasser pro Person und ein batteriebetriebenes Radio: Die franzÃ¶sische Regierung hat am Donnerstag einen neuen Ratgeber fÃ¼r richtiges Verhalten bei Krisen und Katastrophen verÃ¶ffentlicht. "Wir mÃ¼ssen uns vorbereiten, um im Fall von Krisen normal weiterleben zu kÃ¶nnen", heiÃŸt es im Vorwort, das Folgen des Klimawandels wie etwa Ãœberschwemmungen, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten und Handelskonflikte aufzÃ¤hlte.Â



"Aus diesen Problemen kÃ¶nnen Krisen werden", heiÃŸt es in dem 30-seitigen Ratgeber, der zahlreiche konkrete Szenarien beschreibt, darunter atomare UnfÃ¤lle, Cyberangriffe und AnschlÃ¤ge.



Kurz vor der VerÃ¶ffentlichung der BroschÃ¼re hatte Generalstabschef Fabien Mandon mit dramatischen Worten Frankreich vor einem mÃ¶glichen Krieg gewarnt und damit heftige Kritik ausgelÃ¶st. "Wenn unser Land schwankt, weil es nicht bereit ist, seine Kinder zu verlieren, dann sind wir in Gefahr", sagte Mandon auf einer Tagung franzÃ¶sischer BÃ¼rgermeister.Â



"Wir haben unser Wissen und die wirtschaftliche und demografische StÃ¤rke, um das Moskauer Regime abzuschrecken", sagte Mandon. "Was uns fehlt, ist die geistige StÃ¤rke, Leid zu akzeptieren, um zu schÃ¼tzen, wer wir sind", sagte er an die Adresse der BÃ¼rgermeister und forderte sie auf, in ihren Kommunen darÃ¼ber zu sprechen.



Der linkspopulistische Politiker Jean-Luc MÃ©lenchon reagierte empÃ¶rt. "Es ist nicht seine Rolle, die BÃ¼rgermeister oder sonst wen zur Vorbereitung auf kriegerische Handlungen aufzufordern, die von niemandem beschlossen wurden", schrieb MÃ©lenchon im Onlinedienst X.Â



"Sind 51.000 GedenkstÃ¤tten fÃ¼r die Toten der Weltkriege in unseren Kommunen nicht genug?", fragte der kommunistische Parteichef Fabien Roussel.Â Der linke Politiker FranÃ§ois Ruffin richtete eine schriftliche Anfrage an das Verteidigungsministerium, "ob der Inhalt der Rede mit der Regierung oder dem PrÃ¤sidialamt abgestimmt war".Â



Kritik kam auch von der rechten Opposition. Die Ã„uÃŸerungen des Generalstabschefs seien "schockierend", sagte der konservative BÃ¼rgermeister von Nizza, Christian Estrosi. Der rechtspopulistische Vize-Parteichef SÃ©bastien Chenu erklÃ¤rte, Mandon sei "nicht berechtigt", solche Warnungen auszusprechen.Â