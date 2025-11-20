Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie nach Mord an Vater in Baden-WÃ¼rttemberg

Justitia

Weil er seinen Vater ermordete, hat das Landgericht Ellwangen in Baden-WÃ¼rttemberg die dauerhafte Unterbringung eines 28-JÃ¤hrigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Er gilt wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfÃ¤hig, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.



Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann seinen schlafenden Vater im Mai in Heubach mit mehreren Messerstichen getÃ¶tet hatte. AnschlieÃŸend rief er selbst die Polizei.Â Die Ã–ffentlichkeit war von der Verhandlung teils ausgeschlossen.